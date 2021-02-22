Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri!

Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü nasıl bulaşır? Güney Asya'da ölümlere neden olan nipah virüsü, 45 günlük kuluçka süresiyle dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüse karşı yapılan uyarıların ardından nipah virüsü belirtileri sorgulanmaya başlandı. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsünün bilimsel adı "Nipah henipavirüs"tür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarına neden oluyor. Yarasa kaynaklı nipaviürs, hendra virüsü ile birlikte henipavirus cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.
Nipah viürüsün, ephrin alt tipleri vücutta karmaşık bir ifade dağılımına sahiptir ve burada B3'ün bazı ön beyin alt bölgelerinde özellikle yüksek ekspresyona sahip olduğu belirtilmiştir.
NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Nipah virüsü ilk olarak öksürükle belirti göstermeye başlar. Nipah virüsüne yakalananlar boğaz ağrısı, ateş ve beyin şişmesi şikayetiyle birlikte aşırı halsizlik ve yorgunluk hissediyor.
Hastalığın 45 günlük kuluçka süresinin belirtileri arasında baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir.