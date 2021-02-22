Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri!

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsünün bilimsel adı "Nipah henipavirüs"tür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarına neden oluyor. Yarasa kaynaklı nipaviürs, hendra virüsü ile birlikte henipavirus cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.

Nipah viürüsün, ephrin alt tipleri vücutta karmaşık bir ifade dağılımına sahiptir ve burada B3'ün bazı ön beyin alt bölgelerinde özellikle yüksek ekspresyona sahip olduğu belirtilmiştir.