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    • 21.02.2021 21:18
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    Başkan Erdoğan'dan Belediyesine ziyaret!

    Başkan , 92 yaşında hayatını kaybeden 'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Başkan'dan dikkat çeken ziyaret

    Başkan Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden 'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Belediyesine geçti.

    Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve diğer ilgililer karşıladı.

    Ziyarette, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nin hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir süre ziyarete iştirak etti.

    Yaklaşık 4,5 saat süren ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Esenler Belediyesine ziyaret!