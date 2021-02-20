İBB’de yine yolsuzluk! Halkın parası CHP’li milletvekilleri, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve eşleri için mi harcandı?

Söz konusu yazıda, havayolu ve karayoluyla dönüş yapacak konuklara irtibat kuracakları isim ve araçların plakaları da veriliyor. Resmi yazıda konuklara yardımcı olacağı ifade edilen Asuman Yıldız'a ulaştık. Asuman Yıldız, sorularımızı cevaplamadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi alınabileceğini söyledi.





POLAT: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK