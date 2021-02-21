İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı.
Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi.
OTEL MÜŞTERİSİNDEN TEPKİ
Otelde müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi.
Görüntüleri çeken kişi, "Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.