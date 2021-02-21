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    • 21.02.2021 11:26
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    'da bir otelin sunda skandal görüntüler! da büyük tepki çekti!

    Son dakika haberi.. le mücadele kapsamında otellerin eğlence bölümlerine de kısıtlama getirilmişti. 'da bir otelin bölümüne inen müşteriler kuralları hiçe sayarak eğlendi. Ortaya çıkan görüntüler da tepkilere neden oldu. Otel müşterilerinden biri olaya tepki göstererek o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    İHA
    Antalya'da skandal görüntüler!

    İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı.

    Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi.

    OTEL MÜŞTERİSİNDEN TEPKİ

    Otelde müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi.

    Görüntüleri çeken kişi, "Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.

        Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

        Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
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        Haberler Güncel Antalya'da bir otelin diskosunda skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki çekti!