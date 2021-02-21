Jandarmadan dev operasyon! 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

Şüpheliler M.A. ve Ö.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, depoda yapılan arama neticesinde dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan birine ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri 8 milyon TL olduğu belirlenen 80 bin paket puro ele geçirildi.