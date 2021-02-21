Jandarmadan dev operasyon! 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurda yasadışı yollardan puro sokulduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları ve 1 aylık fiziki takip neticesinde puroların, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki büfelerde satıldığını tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, puroların Başakşehir'de bir depoda tutulduğunu ve dağıtımın buradan yapıldığını belirledi.
80 BİN PAKET PURO ELE GEÇİRİLDİ
Çalışmaların ardından kaçakçıları yakalamak için harekete geçen ekipler, Başakşehir'deki depoya operasyon düzenledi. Puroların tutulduğu depoya düzenlenen operasyonla iki şüpheli kıskıvrak yakalandı.