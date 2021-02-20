Başkan Erdoğan'ın mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, "İllerimize, vaka ve aşı, oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" açıklaması gözleri bilim dünyasına çevirdi.
Bilim insanları, vatandaşlara seslenerek eski hatalardan ders çıkartılması gerketiğini vurguladı, maske, mesafe, hijyen ve 'sabır' uyarısında bulundu.
Milliyet'in haberi göre yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarıın artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, 'dişinizi sıkın' mesajı verdi.
"VAKA SAYILARINI DÜŞÜRÜRSEK YAZA RAHAT GİRERİZ"
Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu Üyesi): İllerin vereceği bir karar süreci olacak. Hangi adımların, hangi kapsam ve dozda ne zaman olacağını iller bazında karar verilecek. Aşılamayı hızlı yapar, vaka sayılarını düşürürsek hep birlikte yaza rahat gireririz. Normalleşmeye geçilse bile dikkat edilmesi gereken üç kural, maske, mesafe, sosyal izolasyon... Riskin düşük olması hep düşük kalacağı anlamına gelmez. Nomalleşme sonrası vaka sayıları artmamalı. Artık hiçbirimiz yeni kısıtlama ve katlanmış vaka sayılarını istemiyoruz. Yasaklar geri gelsin istenmiyorsak virüsün yayılmasına izin vermeyek adılar atmalıyız. Maskemizi usulüne uygun olarak sosyal alanda takıp, diğer insanlarla mesafemizi iki metre olarak belirlememiz gerekiyor.
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (Bilim Kurulu Üyesi): Salgın devam ediyor. Bu nedenle önlemleri devam ettirmemiz lazım. daha önce yaptığımız hatalardan ders alarak, tedbirlerden ödün vermeden hareket etmemiz şart. Aşının bize sağlayacağı avantajlardan faydalanmak için biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Elde ettiklerimizi tekrar kaybetmek, aynı kısır döngü, hasta ve ölüm sayılarında artış yeni kısıtlamalar anlamına gelecek. Kontrolsüz gevşeme büyük risk olduğundan herkes dikkatli ve sabırlı olmalı.