Başkan Erdoğan'ın mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, "İllerimize, vaka ve aşı, oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" açıklaması gözleri bilim dünyasına çevirdi.

Bilim insanları, vatandaşlara seslenerek eski hatalardan ders çıkartılması gerketiğini vurguladı, maske, mesafe, hijyen ve 'sabır' uyarısında bulundu.

Milliyet'in haberi göre yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarıın artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, 'dişinizi sıkın' mesajı verdi.