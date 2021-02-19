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    • 19.02.2021 13:04
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    İşte en riskli il! Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Normalleşme nasıl olacak?

    İlk olarak ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerine yönelik gevşemelere ilişkin yerinde karar dönemi 1 Mart’tan itibaren başlayacak. Kademeli normalleşmenin detaylarını anlatan Bakan Koca, “Esnetme veya kısıtlama kararları iller bazında iki haftada bir verilecek” dedi. Peki hangi illerde yasaklar kalkacak? Hangi iller riskli? Prof. Dr. ise 1 Mart’tan itibaren normalleşmenin hangi illerde kalkacağı ve hangi illerin riskli olduğuna dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

    Pandemi yasaklarının görüşüldüğü kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme dönemine geçileceği bildirildi. İllerin vaka ve aşı oranlarına göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak dört gruba ayrılacağının belirtilmesinin ardından yasakların hangi illerde kaldırılacağı merak konusu oldu. Prof. Dr. Vefik Arıca, 1 Mart'tan itibaren normalleşmenin hangi illerde kalkacağı ve hangi illerin riskli olduğuna dair son dakika açıklamalarda bulundu...

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, iller risk durumuna göre hafiften yükseğe doğru olmak üzere dört gruba ayrılacak" diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, son dakika açıklamalarına şöyle devam etti:

    "1 Mart'tan itibaren 100 bin nüfusa 10'un altında pozitif vaka olan yerlerin kısıtlamaları muhtemelen kalkacak. Yüksek olan yani 100 bin nüfusta 100 kişiden fazla vaka sayısına sahip olan iller ise en yüksek risk grubuna sahip birinci grup olarak belirlenecek. Bu bakımdan grup grup normalleşme gerçekleştirilecek." dedi.

        YASAKLARIN KALKTIĞI İLLERDE VAKA SAYISI ARTARSA…
        Prof. Dr. Vefik Arıca, "Kısıtlamaların il bazında değerlendirme sonucu kalkacak olması ödül sistemi gibi oldu. Kişiler maske, hijyen, sosyal mesafe ve dördüncü kural dediğimiz aşı uygulamasına uyarsa bu durum il bazında tabloya yansıyacağı için cafe, restoran ve kıraathaneler bu illerde açılacak. Ancak bu kurallara kişisel olarak uymazsak ve bir sonraki haftanın verileri yüksek gelirse il pandemi kurulu valilik önderliğinde toplanacak tekrar kapatma kararı alınacak. Bu nedenle bu sistemi ödül sistemi gibi düşünebiliriz." dedi.

        İl bazında değerlendirmelerin hafta hafta yapılacağını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda her hafta Türkiye geneli vaka sayılarını gösteren bir harita yayınlanacak. Örneğin 1 milyon nüfusa sahip bir şehir için, "100 bin kişide kaç vaka görülmüş?" bunun ortalaması alınarak değerlendirme yapılacak. Bu durum il pandemi kurullarının elini kuvvetlendirecek. Bu sayıya göre; cafe, restoran, kıraathane gibi işletmelerin durumu veya Milli Eğitim'e bağlı okulların açılması kararı verilecek. Eldeki verilerle açma kapama olacak."

        EN RİSKLİ İL...
        Kademeli normalleşme kararında baz alınacak iki önemli unsur aşı ve vaka sayısı olacak. İllere göre aşı uygulamalarının durumunu değerlendiren Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşılama nüfus sayısına göre önem kazanıyor. Örneğin İstanbul'da yapılan aşı sayısıyla nüfusu az olan bir ilde yapılan aşı sayısını karşılaştırmak yerine yüzdelik orana bakmak gerekiyor. Şu an 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor.

            En çok Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerde 65 yaş üzeri için uygulanan aşılama sayı ve yüzde olarak daha fazla. Son yapılan açıklamalara göre, Karadeniz Bölgesi özellikle de Trabzon riskli görünüyordu ancak kilometrekare bazında değerlendirdiğimizde İstanbul'da dar bir metrekarede çok yüksek sayıda insan yaşıyor. Bu nedenle birincinin Trabzon değil İstanbul olduğu açıklandı. Kilometrekare başına düşen Covid-19 pozitif sayısında lider olan en riskli il şu an İstanbul" diye konuştu.

            Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerin dört ayrı kategoride değerlendirileceği kademeli normalleşme ile ilgili, "O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart'tan sonra, herkes kendi ilinde kafe restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek" dedi.

            Bakan Koca, Kabine toplantısı öncesinde gazetelerin sorularını yanıtladı. Koca, vaka ve aşılama oranlarına göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için mart ayı ile birlikte başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntılarını paylaştı.

                Kentleri dört ayrı kategoride (düşük, orta, yüksek ve çok riskli) değerlendireceklerini belirten Koca, "O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İller bazında tedbirleri daha çok somutlaştırıp, açılım ya da kapamayı ona göre yapmayı düşünüyoruz.

                İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart'tan sonra, herkes kendi ilinde kafe-restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek, bize ihtiyaç kalmayacak. İllere göre harita olarak vaka ortalamasını da haftalık açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

                VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında geçen haftaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu bildirdi. Koca, Twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

                    Koca, paylaşımında "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" İfadesini kullandı.

                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından, 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme sürecinin başlayacağını, illerin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayrılacağını açıklamıştı.
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                    Haberler Güncel İşte en riskli il! Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Normalleşme nasıl olacak?