İşte en riskli il! Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Normalleşme nasıl olacak?

Koca, paylaşımında "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" İfadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından, 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme sürecinin başlayacağını, illerin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayrılacağını açıklamıştı.