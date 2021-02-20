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    • 20.02.2021 09:39
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    SON DAKİKA: 'de otobüsüyle minibüs çarpıştı: Yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'de otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Sancaktepe'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı

    Sancaktepe'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.




    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


    Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde meydana geldi.



    İddiaya göre 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapamaya çalıştığı sırada, aynı istikamette ilerleyen 34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.



        1 YOLCU YARALANDI
        Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki yolcular savruldu. Servis minibüsünde bulunan 6 personel yaralanırken İETT otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekipleri geldi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralıları çevredeki Hastaneye kaldırdı. Yaralanan personellerin ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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