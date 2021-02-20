Sancaktepe'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde meydana geldi.
İddiaya göre 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapamaya çalıştığı sırada, aynı istikamette ilerleyen 34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.