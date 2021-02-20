SON DAKİKA: Şuşa'daki okulun temelini Başkan Erdoğan, Aliyev ve Bahçeli'nin birlikte atması planlanıyor

ŞUŞA'DA KADASTRO ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Okulun yapılacağı alanın henüz netleşmediğini belirten Günaydın, "Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'ya geri dönecek olan Azerbaycan vatandaşlarının eskiden hak sahibi olduğu toprakların iadesi için titiz bir kadastro çalışması yapılıyor. Sayın Aliyev'in bizzat kendi ağzından bu çalışmalar neticesinde en güzel yerinden arazi verileceği söylendi. Bu konuda cumhurbaşkanı yardımcısına da her an irtibat kurabileceğimiz şekilde yetki verdi. Görüşmemiz bir saatten fazla sürdü hem cumhurbaşkanımıza hem genel başkanımıza sık sık 'Gardaşım' diyerek teşekkür etti" diye konuştu.

ALİYEV, 'GARDAŞIMSIZ GİTMEM'

Bakü-Şuşa arasında yol sorunu olduğunu ve yeni bir yol yapımının başlatıldığını kaydeden Günaydın, "Gördüğüm kadarıyla çok hızlı yürüyor ve bahar gelmeden bu yolun açılması planlanıyor. Bize de 'Ben gardaşımsız gitmem Şuşa'ya, beraber gideceğiz' dedi. Sayın Devlet Beyin de gelmesini arzu etti ve orada temel de atılacağını söyledi. 'Ama ben oraya gardaşımsız gitmiyorum' dedi. Hazırlıklarını yaptıktan sonra yol açılışı ve ardından iki cumhurbaşkanımız ve Devlet Beyin katılımıyla okulun temelinin atılması planlanıyor. Sevinç dolu, güzel ve hoş bir sohbet oldu. Zaferini kutladık ve Türk Milleti olarak halkımıza, Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Bahçeli'ye de büyük teşekkürlerini sundu" dedi.