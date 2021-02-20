SON DAKİKA: Şuşa'daki okulun temelini Başkan Erdoğan, Aliyev ve Bahçeli'nin birlikte atması planlanıyor

Şuşa'daki okulun temelini, Erdoğan, Aliyev ve Bahçeli'nin birlikte atması planlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kentinde inşa edilecek okul projesi için Azerbaycan'a giden üç kişilik ekip, döndü.
MHP Lideri Bahçeli'nin isteğiyle, projenin mimarı Isparta eski Belediye Başkanı ve Bahçeli'nin danışmanı yüksek mimar Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Azerbaycan ziyareti, altı gün sürdü.
HEYET ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ
MHP heyeti Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve yetkililerin katıldığı görüşmeler gerçekleştirdi. Azerbaycan dönüşünde ise heyet, Devlet Bahçeli ile bir görüşme daha yaparak, proje ve yapılan görüşmelere dair bilgilendirme yaptı. Ana teması Azerbaycan'da 'Özgürlük Çiçeği' olarak isimlendirilen Har-ı Bülbül'ün kullanıldığı, ismi ise Azerbaycan milli marşını besteleyen Üzeyir Hacıbeyli olacak, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı projeyi çizen Yusuf Ziya Günaydın, Azerbaycan'daki görüşmeler ve proje hakkında bilgi verdi.
ERMENİLER YIKARAK GİTMİŞ
Azerbaycan'da çok iyi karşılandıklarını anlatan Günaydın, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ermenilerin kaçarken özellikle eskiden tarihi ve turistik bir şehir olan Şuşa'yı harabeye çevirdiklerini, özellikle Türk mührü olan okul, medrese, kervansaray gibi tüm tarihi değerleri yıktıklarını ve yok etmek istediklerini söylediğini aktardı.