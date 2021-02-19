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    • 19.02.2021 13:09
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    Tüm illerden yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla ile mücadele kapsamında Kasım ayından bu yana uygulanan kısıtlamalarla ilgili bir gelişme var mı? Kabine Toplantısı sonrasında açıklama geldi mi? ? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü nın uygulanmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki iller bazında nasıl bir gelişme var, yasaklar uygulanmaya devam edecek mi? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?

    Bu hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kalkacak mı? Sorularının yanıtları merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Çarşamba günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların gözü kulağı açıklamalara çevrildi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili neler söyledi? 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İşte yanıtı…

    BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Bu hafta sonu da 20-21 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında Cuma akşam saat 21:00'da başlayacak olan yasak Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek.

    YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Aralık ayında alınan karar doğrultusunda 56 saat boyunca kesintisiz sürüyor. Öte yandan hafta içinde de belirli saat aralıklarında 81 ilde kısıtlama uygulaması devam ederken son dönemdeki günlük vaka sayılarında yaşanan azalma normalleşme beklentilerine neden oldu. Milyonların kilitlendiği Kabine Toplantısı ardından tüm sorular yanıt bulmuş oldu…

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:

    Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

    İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

    Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

    Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

    Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

        1. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

        İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

        1.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

        1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

        1.3. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

        1.4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

        2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

        İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

        2.1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

        2.2. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacaktır.

        3. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
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        Haberler Güncel Bu hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kalkacak mı?