Bu hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kalkacak mı? Sorularının yanıtları merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Çarşamba günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların gözü kulağı açıklamalara çevrildi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili neler söyledi? 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İşte yanıtı…
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu hafta sonu da 20-21 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında Cuma akşam saat 21:00'da başlayacak olan yasak Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Aralık ayında alınan karar doğrultusunda 56 saat boyunca kesintisiz sürüyor. Öte yandan hafta içinde de belirli saat aralıklarında 81 ilde kısıtlama uygulaması devam ederken son dönemdeki günlük vaka sayılarında yaşanan azalma normalleşme beklentilerine neden oldu. Milyonların kilitlendiği Kabine Toplantısı ardından tüm sorular yanıt bulmuş oldu…
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.