"4'Ü SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar harekata ilişkin şu açıklamaları yaptı: "PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi.