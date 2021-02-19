Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İzmir Foça'da 2'nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuştu.
"CİDDİ PANİK VE ENDİŞE İÇİNDELER"
Bakan Akar Pençe Kartal-2 Harekatı'yla Gara'da teröristlere ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi. Akar, "PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında" dedi.
"4'Ü SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Akar harekata ilişkin şu açıklamaları yaptı: "PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi.
"HAREKET KABİLİYETLERİ SINIRLANDIRILDI"
PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır.