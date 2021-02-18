KADIN TERÖRİSTLER DE BURADA

Teröristlerin en önemli eğitim merkezlerinden olan Gara'da örgütün silahlı kadın yapılanması YJA-STAR'da bulunuyor. Silahlı kadın yapılanmasının erkek teröristlerden bağımsız olarak ayrı eğitim alanları, ayrı bölükleri, örgüte yeni katılan kadın teröristler için "şervan" eğitim merkezleri, terzihaneler gibi bir çok alan da Gara'da teröristler tarafından kullanılıyor.

TERZİHANE DE VAR HASTANE DE

Örgüte yeni katılımlar olduğu zaman 50 ile 300 civarında teröristin bulunduğu Gara'da diğer terör kamlarına da hizmet veren yapılar bulunuyor. Örgütün terzihanesi, hastanesi (sağlık birimi) , telsiz (muhabere) merkezi, sözde yönetim merkezi, hastane, sözde eyalet komutanlığı gibi tesisler bulunuyor. Bölgede kendini ABD korumasında hisseden örgütün Gara bölgesinde 'misafirhane' ve sözde 'halkla ilişkiler birimi' ve hapisane bile var. Bu tesislerin çoğu doğal mağara ve el yapımı mağaralarda bulunuyor.