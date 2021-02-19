Gara bölgesine düzenlenen operasyonda kahraman askerlerimizin 53 teröristi etkisiz hale getirmesinin ardından adeta kaçacak delik arayan ve günlerdir sessizliğe bürünen terör örgütü PKK'nın tepe kadrosu kendisine yakın terörist medya organları üzerinden konuşmaya başladı. Yaşatılan ağır kaybı daha fazla gizleyemeyen PKK elebaşı Murat Karayılan da saklandığı delikten Gara'da yedikleri ağır darbeyi itiraf etti.
İşte terörist Karayılan'ın itirafları;
"KAYIPLARIMIZ OLDU, İRTİBATIMIZI DA KESTİLER"
Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağına düzenlenen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığı ininden verdikleri kayıplarla ilgili itiraf gibi açıklama yaptı. Terörist elebaşı, 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini gizlemeye çalışarak, "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz" dedi.
GİZLEYEMEDİLER
Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan yaşadıkları hezimeti gizlemeye çalışsa da harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Sabah'ın haberine göre, terörist elebaşı Karayılan, "Bu harekâtın ciddi bir takım askeri hedeflerinin olduğu açıktır. Kapsam ve içerik bakımından da bazı yenilikleri barındırıyor.