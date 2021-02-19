



İşte terörist Karayılan'ın itirafları;



"KAYIPLARIMIZ OLDU, İRTİBATIMIZI DA KESTİLER"

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağına düzenlenen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığı ininden verdikleri kayıplarla ilgili itiraf gibi açıklama yaptı. Terörist elebaşı, 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini gizlemeye çalışarak, "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz" dedi.