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    • 19.02.2021 12:32
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    Başkan 'dan, ""na mesaj

    Başkan , Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na mesaj gönderdi. Erdoğan, "Hem hem de salgın sürecinde yaşadıklarımız, savunmadan diplomasiye, sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye her alanda Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

    Başkan'dan Türk Dünyası Meteoroloji Forumu mesajı

    Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakanı 'un katılımıyla gerçekleştirilen, 'na mesaj gönderdi.

    Forumun hayırlara vesile olmasını dileyen ve Başbakan Asadov'a programa katılımı için şükranlarını sunan Erdoğan, ı da foruma öncülük ettiği için tebrik etti.

    Erdoğan, "Türk dünyası olarak geride bıraktığımız dönemde salgını sebebiyle aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin de bulunduğu pek çok insanı kaybetmenin acısını yaşadık. Ama yine aynı dönemde 30 yıllık işgalin ardından 'ın tekrar ana vatanla kucaklaşmasının sevincini de yüreklerimizde hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

    Azerbaycanlıları, 44 gün süren destansı mücadeleleriyle büyük bir zafere imza atmaları dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Hem hem de salgın sürecinde yaşadıklarımız, savunmadan diplomasiye, sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye her alanda Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir. Aynı dili konuşan, aynı dine inanan; tarihi bir, kültürü bir, medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük bir aile olduğumuzu bu vesileyle tekrar gördük. Aile fertleri olarak önümüzdeki dönemde asıl sorumluluğumuz, bu bağları güçlendirmek, aramızdaki iş birliğini daha da ilerletmek olmalıdır. '' kurulması düşüncesinin bu yönde atılmış kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başarılı geçmesini diledi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Türk Dünyası Meteoroloji Forumu"na mesaj