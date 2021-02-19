SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Gara'da ağır darbe: Hainler kör sağır dilsiz!

Terör örgütü PKK, Türkiye'de üst düzey yöneticilerin öldürülmesi, verdiği kayıpların yerini dolduramaması ve sınır hattındaki üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle Kuzey Irak'tan yeni terörist gruplar gönderemedi. Öldürülme korkusu saran ve Türkiye'ye geçmek istemeyen üst düzey teröristler de elebaşlarıyla ters düşerek örgütten ayrılmamaya başladı.
2018'DE ALDIKLARI DARBEYLE YÖNETİMİ GARA'YA ÇEKMİŞLERDİ, ŞİMDİ GARA DA YOK!
Bunun üzerine örgüt, 2018'de sözde saha yapılanmasından, zorunlu olarak vazgeçti. Türkiye'ye sorumlu göndermek yerine de Gara Dağının Meyroki, Piriz ve Bergare Kamplarında sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı adıyla 5 kişilik yürütme oluşturuldu.
300 TERÖRİSTİ GARA'DAN YÖNETİYORLARDI
10 milyonluk kırmızı kategoride aranan "Hakkı" kod adlı İskân Akyüz, "Beritan Dersim" kod adlı Layika Gültekin, "Zozan Çevlik" kod adlı Emine Serinyel, "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya ve "İrfan" kod adlı Mehmet Tahir Kılıç'tan oluşan grup, Türkiye'deki 300 teröristi, Gara'daki sözde karargâhtan telsizle yönlendirmeye başladı.