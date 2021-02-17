Jandarma’dan 4 ilde eşzamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve 5 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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