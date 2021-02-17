Jandarma’dan 4 ilde eşzamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yurt içinde teröre nefes aldırılmıyor. Jandarma bu kapsamda, PKK/KCK'ya yaptığı eşzamanlı terör operasyonu düzenledi. Çok sayıda dijital döküman ve silah ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA HDP'LİLER DE VAR
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve 5 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
ADRESE TESLİM OPERASYONLAR
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.