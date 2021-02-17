Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2021 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 17:53
    ABONE OL

    Jandarma’dan 4 ilde eşzamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    merkezli PKK/KCK operasyonunda , ve ’da da eşzamanlı baskınlar düzenlendi. eski ilçe yöneticileri ve kamu görevlilerinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Terör örgütüne yapılan operasyonun ayrıntıları...

    İHA
    PKK/KCK'ya eşzamanlı operasyon!

    Yurt içinde teröre nefes aldırılmıyor. Jandarma bu kapsamda, PKK/KCK'ya yaptığı eşzamanlı terör operasyonu düzenledi. Çok sayıda dijital döküman ve silah ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA HDP'LİLER DE VAR

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP eski ilçe yöneticileri ve 5 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

    ADRESE TESLİM OPERASYONLAR

    Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars, Kırşehir, Mersin ve İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Jandarma’dan 4 ilde eşzamanlı PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var