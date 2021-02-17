HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurulunda dün Pençe Kartal-2 Harekatıyla ilgili bilgilendirme yapmadığını iddia eden Beştaş, "hesap vermeye değil, hesap sormaya geldiklerini" söyleyerek utanmadan hükümeti suçladı.
Akar'ın, Genelkurmay Başkanlığı basın bültenini okuduğunu, halkın meclisinin böyle bilgilendirilemeyeceğini öne süren Beştaş, kamuoyunda sorulan hiçbir soruya yanıt verilmediğini iddia etti.
Oysa ki HDP katliamı gayet yakından biliyor ve bu sebeple haberin duyulmasının ardından bin bir türlü yalana sarıldı.
KATLİAMI YAPAN PKK'DAN DEĞİL HÜKÜMETTEN HESAP SORMAYA KALKTI
"Barış, çözüm, diyalog gibi çok temel meselelerin, asker kafasıyla, haritalarıyla açıklanamayacağını" savunan Beştaş, "Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımızda. Gara'da hesap veremediler, muhalefet hesap sordu ama onlar hesap veremediler." dedi.