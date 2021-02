UTANMADAN TEZKEREYE SUÇ BULDU

Sınır ötesi operasyonlarına her zaman karşı olduklarını, tezkerelere "evet" demediklerini anlatan Beştaş, "Bu tezkereler geçmeseydi Gara'da 13 can toprağa düşmeyecekti. Gara operasyonu ya da ölümler, haritalara sıkıştırılamaz. AKP'nin kongre salonlarında geçiştirilecek bir mesele değildir. Can yakan ölümlerin yaşanmaması meselesi demokrasi, özgürlük meselesidir." görüşünü savundu.

KATLİAM SONRASI ZORAKİ AÇIKLAMA

Bir soru üzerine Beştaş, "Kaçırılmasına tabii ki karşıyız. İnsanların yıllarca alıkonulmasına karşıyız. PKK'nın elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. Bunu Merkez Yürütme Kurulu kararımızda da ilk gün, saatler sonra bu çağrıyı yaptık. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz." diye konuştu.