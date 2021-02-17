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    • 17.02.2021 15:59
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    13 şehidin kanı elinde olan katliamdaki rolü ortaya çıkınca 'ya göstermelik çağrıda bulundu!

    'daki 13 vatandaşın şehit edilmesindeki rolü ortaya çıkan köşeye sıkıştı. 'nın sözcülüğünü yapan HDP Grup Başkanvekili , "PKK'nın elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz." açıklaması yaparak adeta milletin acılarıyla dalga geçti. Meclis'teki bilgilendirme toplantısı sırasında İçişleri Bakanı yakın zamanda Gara'ya giden bir milletvekili olduğunu söylemişti. Soylu, Genel Başkan Yardımcısı 'ın HDP eş Genel Başkanı 'ı aradığını, Buldan'ın ise kaçırılan vatandaşlara ilişkin "Biraz misafir edip, bırakacaklar" yanıtını verdiğini belirtmişti.

    PKK'ya utanmadan çağrıda bulundular

    HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurulunda dün Pençe Kartal-2 Harekatıyla ilgili bilgilendirme yapmadığını iddia eden Beştaş, "hesap vermeye değil, hesap sormaya geldiklerini" söyleyerek utanmadan hükümeti suçladı.

    Akar'ın, Genelkurmay Başkanlığı basın bültenini okuduğunu, halkın meclisinin böyle bilgilendirilemeyeceğini öne süren Beştaş, kamuoyunda sorulan hiçbir soruya yanıt verilmediğini iddia etti.

    Oysa ki HDP katliamı gayet yakından biliyor ve bu sebeple haberin duyulmasının ardından bin bir türlü yalana sarıldı.

    KATLİAMI YAPAN PKK'DAN DEĞİL HÜKÜMETTEN HESAP SORMAYA KALKTI
    "Barış, çözüm, diyalog gibi çok temel meselelerin, asker kafasıyla, haritalarıyla açıklanamayacağını"     savunan Beştaş, "Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımızda. Gara'da hesap veremediler, muhalefet hesap sordu ama onlar hesap veremediler." dedi.

        UTANMADAN TEZKEREYE SUÇ BULDU
        Sınır ötesi operasyonlarına her zaman karşı olduklarını, tezkerelere "evet" demediklerini anlatan Beştaş, "Bu tezkereler geçmeseydi Gara'da 13 can toprağa düşmeyecekti. Gara operasyonu ya da ölümler, haritalara sıkıştırılamaz. AKP'nin kongre salonlarında geçiştirilecek bir mesele değildir. Can yakan ölümlerin yaşanmaması meselesi demokrasi, özgürlük meselesidir." görüşünü savundu.

        KATLİAM SONRASI ZORAKİ AÇIKLAMA
        Bir soru üzerine Beştaş, "Kaçırılmasına tabii ki karşıyız. İnsanların yıllarca alıkonulmasına karşıyız. PKK'nın elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. Bunu Merkez Yürütme Kurulu kararımızda da ilk gün, saatler sonra bu çağrıyı yaptık. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz." diye konuştu.

        BAKAN SOYLU HDP'NİN ROLÜNÜ İFŞA ETMİŞTİ
        Bakan Soylu, dün yaptığı bilgilendirme toplantısında "Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Öznur Çalık'ın yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz." demişti.

        Soylu, Belçika numaralı bir telefonda, "'Deyin ki, buralar bombalanmasın' dediler." ifadelerini kullanmıştı.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakın zamanda Gara'ya giden bir milletvekili olduğunu söylemişti.

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