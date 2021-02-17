AKOM'dan İstanbulluları ilgilendiren son dakika açıklaması! Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? Yarından itibaren...





BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU NASIL?

Marmara Bölgesi'nde Trakya, Sakarya boyunca devam eden kar yağışı Cuma'ya kadar devam edecek. Sıcaklıklık 2-4 derece civarında seyrediyor.



Öte yandan bölgede hafta sonu sıcaklıklar 7-8 dereceye yükselecek.



İç Anadolu Bölgesi'nde perşembe günü hafifleyen yağış cuma yeniden özellikle Sivas, Yozgat, Kırşehir boyunca yoğun olacak.



Akdeniz ve Güneydoğu Pazar'a kadar çok soğuk, yer yer kuvvetli don başlayacak. Akdeniz'de yağış az ancak Diyarbakır, Batman, Mardin boyunca kar yağışları var.



Karadeniz'de Artvin ve Rize'de kar sürüyor. Bolu, Zonguldak-Kastamonu'da perşembe öğle kar yeniden başlayacak. Cuma günü bölgenin geneli yine kar yağışlı ve Doğu Karadeniz'de yine kuvvetlenecek.