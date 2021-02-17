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    • 17.02.2021 18:08
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    AKOM'dan İstanbulluları ilgilendiren son dakika açıklaması! Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? Yarından itibaren...

    14 Şubat Pazar gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, kenti terk ediyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yarın (18 Şubat 2021) yağmur bekleniyor ve sıcaklıkların artması öngörülüyor. Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yoğun kar yağışının etkisinin azalacağını, yarından itibaren 'ne gelen yeni bir alçak basınç sisteminin olduğunu bildirdi. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbulluların merak ettiği tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Flaş açıklama


    Megakent İstanbul, 14 Şubat Pazar gününden bu yana etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışlarına veda ediyor. Meteoroloji'nin son raporunda hava sıcaklıklarının artacağı ve kar yağışının İstanbul'u terk edeceği ifade edildi.



    Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın kentte sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları da artacak.



    BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU NASIL?
    Marmara Bölgesi'nde Trakya, Sakarya boyunca devam eden kar yağışı Cuma'ya kadar devam edecek. Sıcaklıklık 2-4 derece civarında seyrediyor.

    Öte yandan bölgede hafta sonu sıcaklıklar 7-8 dereceye yükselecek.

    İç Anadolu Bölgesi'nde perşembe günü hafifleyen yağış cuma yeniden özellikle Sivas, Yozgat, Kırşehir boyunca yoğun olacak.

    Akdeniz ve Güneydoğu Pazar'a kadar çok soğuk, yer yer kuvvetli don başlayacak. Akdeniz'de yağış az ancak Diyarbakır, Batman, Mardin boyunca kar yağışları var.

    Karadeniz'de Artvin ve Rize'de kar sürüyor. Bolu, Zonguldak-Kastamonu'da perşembe öğle kar yeniden başlayacak. Cuma günü bölgenin geneli yine kar yağışlı ve Doğu Karadeniz'de yine kuvvetlenecek.



        AKOM'DAN AÇIKLAMA: YARINDAN İTİBAREN...
        Hava durumuna ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de bir açıklama geldi. Açıklamada, yoğun kar yağışının etkisinin azalacağını, yarından itibaren Marmara Bölgesi'ne gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur görülebileceğini açıkladı.



        İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KAR KALINLIKLARI
        AKOM verilerine göre kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri İstanbul'un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken, kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 santimetre aralığında kar birikintisi ölçüldü.



        AKOM verilerine göre kar kalınlığı bugün Şile'nin Darlık ve Ağva mevkilerinde 60-70 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı Hadımköy'de 40 santimetre, Beykoz'da 35, Şişli'de 30, Arnavutköy'de ise 30 santimetre olarak ölçüldü.



            ŞİDDETLİ RÜZGARIN BİLANÇOSU
            AKOM'un paylaştığı verilere göre İtfaiye ve Park Bahçeler ekipleri tarafından kuvvetli kar yağışı ve rüzgar nedeniyle 16 çatı uçması, 603 ağaç ve direk devrilmesi, 85 tehlike arz eden parça olayına müdahale edildi. Bu olaylar nedeniyle 126 araç zarar gördü. Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde ahırların çatılarının çökmesi nedeniyle 10 hayvan telef olurken, mahsur kalan 30 hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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