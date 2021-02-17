Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.
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16 ŞUBAT 2021
15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Detaylar geliyor...
16 ŞUBAT 2021
15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU+
7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU