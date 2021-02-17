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    • 17.02.2021 21:08
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    17 Şubat vaka ve vefat sayıları duyurdu | Covid-19 hasta tablosu

    Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden 'nin 17 Şubat vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.



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    16 ŞUBAT 2021

    15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU+

                7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 17 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları duyurdu | Türkiye Covid-19 hasta tablosu