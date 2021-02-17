Hain terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, alçak PKK'nın Gara'da yaptığı katliama da beklendiği gibi sessiz kaldı. Her fırsatta insan haklarından bahseden HDP bir kez daha eli kanlı terör örgütünün alçak saldırılarını lanetleyemedi. Siyaset sahnesinde de HDP'nin kapatılması konusu bir kez daha konuşulmaya başlandı.

"HDP'NİN KAPATILMASI ELZEMDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün grup toplantısında yaptığı konuşmada "HDP'yle hesaplaşmadan 'PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz. Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır." dedi.