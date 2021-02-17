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    • 17.02.2021 09:45
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    SON DAKİKA: kapatılsın mı? Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

    Son dakika haberi: Terör örgütü 'nın siyasi kolu 'nin kapatılması bir kez daha siyasetin gündeminde. Genel Başkanı , bu çağrıyı yüksek sesle dile getirirken de "HDP kapatılsın mı?" sorusuyla bir anket hazırladı. Ankete katılanların yüzde 66'sı bu "Sizce HDP kapatılmalı mı?" sorusuna "evet" cevabını verirken seçimlerinde CHP'ye oy verenlerden yüzde 31,8'inin cevabı ise hayır oldu.

    HDP kapatılsın mı? anketinden çarpıcı sonuçlar

    Hain terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, alçak PKK'nın Gara'da yaptığı katliama da beklendiği gibi sessiz kaldı. Her fırsatta insan haklarından bahseden HDP bir kez daha eli kanlı terör örgütünün alçak saldırılarını lanetleyemedi. Siyaset sahnesinde de HDP'nin kapatılması konusu bir kez daha konuşulmaya başlandı.

    "HDP'NİN KAPATILMASI ELZEMDİR"
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün grup toplantısında yaptığı konuşmada "HDP'yle hesaplaşmadan 'PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz. Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır." dedi.

    HDP'nin, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağı; PKK'nın Mekap'ı çıkarıp kundura giymiş hali olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yani HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki aksidir. Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin ipi ve iradesi Kandil'dedir." diye konuştu.

    "HDP, MİLLETİN VERGİLERİYLE ALDIĞI MAAŞ HARAMDIR, ZIKKIMDIR"
    "Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir?" sorusunu yönelten Bahçeli, "HDP kapatılmadan, PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır olan aslan parçası bir demokrat var mıdır? Gara katliamıyla ilgili Türkiye'yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis'ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. Ve bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır." dedi.

        "SİZCE HDP KAPATILMALI MI?" ANKETİ
        Bu gelişmeler yaşanırken Optimar Araştırma Şirketi "Sizce HDP kapatılmalı mı?" sorusunu yönelttiği bir anket düzenledi.

        ANKETE KATILANLARIN 3'TE 2'Sİ "EVET" DEDİ
        Ankete katılanların yüzde 66'sı "Sizce HDP kapatılmalı mı?" sorusuna "evet" cevabını verdi. Yüzde 16,4 "hayır" derken yüzde 17,6 ise cevap vermedi veya fikir belirtmedi.

        CHP'LİLERİN YÜZDE 31'8'İ "HDP KAPATILMAMALI" DEDİ
        24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde partilere verilen oylara göre "Sizce HDP kapatılsın mı?" sorusuna verilen cevaplarda ise CHP'ye oy verenlerin yüzde 31,8'i HDP'nin kapatılmaması gerektiğini belirtti. HDP'ye oy verenlerin yüzde 68,4'ü ise partilerinin kapatılmamasını belirtti.

        EN YÜKSEK ORAN MHP'DE
        "HDP kapatılsın" cevabında en yüksek oran ise 24 Haziran 2018 seçimlerinde MHP'ye oy verenler oldu. MHP'ye oy verenlerin sadece yüzde 3,4'lük kısmı "HDP kapatılmasın" dedi.
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