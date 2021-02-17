Hain terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, alçak PKK'nın Gara'da yaptığı katliama da beklendiği gibi sessiz kaldı. Her fırsatta insan haklarından bahseden HDP bir kez daha eli kanlı terör örgütünün alçak saldırılarını lanetleyemedi. Siyaset sahnesinde de HDP'nin kapatılması konusu bir kez daha konuşulmaya başlandı.
"HDP'NİN KAPATILMASI ELZEMDİR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün grup toplantısında yaptığı konuşmada "HDP'yle hesaplaşmadan 'PKK'yı bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz. Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır." dedi.
HDP'nin, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağı; PKK'nın Mekap'ı çıkarıp kundura giymiş hali olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yani HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki aksidir. Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin ipi ve iradesi Kandil'dedir." diye konuştu.
"HDP, MİLLETİN VERGİLERİYLE ALDIĞI MAAŞ HARAMDIR, ZIKKIMDIR"
"Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir?" sorusunu yönelten Bahçeli, "HDP kapatılmadan, PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır olan aslan parçası bir demokrat var mıdır? Gara katliamıyla ilgili Türkiye'yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis'ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. Ve bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri düzeyde zarardır." dedi.