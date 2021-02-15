



"HİÇBİR ŞEY DAHA NET DEĞİL"

Toplumun en az yüzde 70'inin aşılanmasıyla eskiye dönüşün olabileceğini aktaran Prof. Dr. Taşova, şöyle devam etti: "Yüzde 70 ve daha üstünde aşı olması gerekiyor. Bu organizmaya ait antikorun insanların vücudunda olması lazım. Mesela aşı sonrasında da baktığımızda enfeksiyon söz konusu olabilir. Aşı olduktan sonra virüsü ya çok hafif yada bulgu göstermeden geçirebiliyorsunuz. Ancak bunu başkalarına yayabileceğini de düşünmek gerekiyor. O nedenle dikkat edilmeli. Şu anda hiçbir şey daha net değil."

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Üniversitelerin de açılacağının sinyalini veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bu noktada inisiyatif üniversitelerde. Biz de kendi üniversitemizde çalışmamızı yaptık. Özellikle tıp fakültesi bağlamında konuştuğumuzda veya uygulamalı eğitimle alakalı konuştuğumuzda online olmuyor. Çalışmamızı yapıyoruz. Öğrencilerin tek kişilik odalarında barınmasından uygulamaya geldikleri zaman kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması, arzu eden tüm arkadaşlarımızın aşılanması gibi çalışmaları yapıyoruz. Onlarda da eğitim başlayacak" dedi.