Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, futbol başta olmak üzere birçok müsabaka ve etkinliğin seyircili olarak gerçekleştirilmesinin daha erken olduğunu söyleyerek, "Mesafe, maske ve hijyen kurallarını sağlayamadığınız süre içerisinde insanları bir yere tıkıştırıp futbol müsabakası izlenmesi veya toplantı yapılmış olması bu pandemi ortamında alınan tüm tedbirlerin çöpe gitmesi anlamına gelir" dedi.
Başta futbol müsabakaları olmak üzere birçok organizasyon aylardır seyircisiz olarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından da korona virüs salgınında yaşanan artış nedeniyle dernek, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşları gibi örgütlenmelerin etkinlikleri de Şubat ayının sonuna kadar iptal edildi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, yaptığı açıklamada, müsabakaların bir süre daha seyircisiz oynanacağını belirterek, "Ben bu işe hep karşıyım. Çünkü insanlar iç içe. O mesafe, maske ve hijyen kurallarını sağlayamadığınız süre içerisinde insanları bir yere tıkıştırıp futbol müsabakası izlenmesi veya toplantı yapılmış olması bu pandemi ortamında alınan tüm tedbirlerin çöpe gitmesi anlamına gelir. O nedenle sadece futbol değil, birçok toplantının da bu duyarlılıkla yapılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.