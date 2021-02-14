"Irak Gara'da daha öncekilere benzer bir şekilde mağaraların hem de stratejik bir askeri akılla dizayn edildiği, yerinin dahi seçme olduğu bir tablo ortaya çıktı. 'Bu tabloyu yaratan kim?' dediğinizde yine bu katil sürüsünün aklını ve haddini aşan iş ortaya çıkıyor. Bu durumda 'arkada kim var?' dediğinizde yine aynı yapılar karşınıza çıkıyor. Yani emperyalist vahşi dediğimiz Batı ve o Batının ülkeleri; Amerika, Almanya, Fransa gibi." ifadesini kullanan Coşkun Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: