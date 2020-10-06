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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"65 günlük aradan sonra TBMM 1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başlamıştır. Gazi Meclisimizin yeni yasama yılının milletimize, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.





İnsanlık çok tehlikeli bir musibetin tahribatı altındadır. Bu musubet insandan insana bulaşan virüstür. Koronavirüs salgını, hayatın akışkanlığını bozmakla birlikte, siyasetten ekonomiye, sanattan spora pek çok alanda olumsuz tesirlerini göstermektedir. Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen ağır bir yük insanlığın omuzlarındadır.



Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene tutunacağı belirsizliği devam etmektedir. Bize düşen telaşa kapılmamaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara riayet etmektir.

"TTB KAPATILSIN"

Bakanlık verilerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'ndeki bir avuç Türkiye düşmanıdır. TTB kapatılsın diyorum bu nedenle. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı yöneticiler iftira tezgahını başka kapılarda açsınlar. TTB'nin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü maziye sahip olduğunu herkes görmüştür.





Hükümet, başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki, kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne diğer siyasi yandaşlara temas etmiştir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, yeni bir iskambil destesi alarak birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından siyasetçi taklidi yapmasında fayda vardır.





ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISI

İnsanımızın canına, onuruna kast eden, nefret saçan kim varsa bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir. Bizim millet anlayışımız, kardeşlik algımız zamanlar üstüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devlet tanımı ile ayrı olabilir, coğrafyalar farklı da olabilir ama biz bir millet gövdesinin ayrı kollarıyız. Biz Türk Milletiyiz. Amacımız birdir. Karabağ'da akan gözyaşı, bizim göz pınarlarımızdan süzülen kahırdır. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecek diyorsak, inmeyecektir, indirmeye kalkışan bunun bedelini canıyla ödeyecektir.

Karabağ, Azerbaycan'ın hakkıdır, helalidir. Terör devleti Ermenistan, 27 Eylül'de sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de saldırmıştır. Şakamız yoktur, işgalcilerin şakağını sıkacak irademiz hamdolsun vardır hatta sefer için tetikte beklemektedir.





Gerekirse aynı bayrak altında aynı sipere gireriz. Ermenistan katil bir devlettir. Bu ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir. Erivan yönetimi maşadır. Emperyalizmin yılan başlı kuklasıdır.

Ermenistan'ın masumları hedef alması, insanlık suçudur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Korkak Ermenistan sivillere saldırmıştır.



Hocalı'da 613 soydaşımızın kanını akıtan bu canavarlardır. Ermenistan'ın kime mesaj verdiği, kimin kılıcını salladığı bellidir. Cebrail kentinin ve bazı köylerin işgalden kurtarılması muzaffer günlerin habercisidir. Kanımızla yanlarındayız, varlığımızla arkalarındayız. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacıyız. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a ön şartsız katılması bir varoluş namusudur. Nahçivan'ın kaderi Bakü'dür. Aksi halde kudurmuş Ermeni çeteleri buraya da üşüşebilecektir. Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ateşkes gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya Karabağ'dan çekilecekler ya da ezileceklerdir.