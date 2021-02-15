Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2021 23:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 01:03
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten 'a çok sert tepki: İnsanlık düşmanı çirkin bir faşist

    AK Parti Sözcüsü , lı siyasetçi 'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Eğer şu anda ’da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda’da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu" ifadelerini kullandı.

    AK Partili Ömer Çelik'ten Wilders'a sert tepki!

    AK Parti Sözcüsü , 'nın İslam düşmanı siyasetçisi 'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi.

    İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

    İNSANLIK DÜŞMANI ÇİRKİN BİR FAŞİSTSİN
    Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda 'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu.

    GÖÇMENLERİ ÖLDÜRECEK BİR KATİL ADAYISIN
    Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır.

    BU FAŞİSTLER LANETLİDİR
    Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terketmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerine yüceltilmesine düşmandır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Geert Wilders'a çok sert tepki: İnsanlık düşmanı çirkin bir faşist