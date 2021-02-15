AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'nın İslam düşmanı siyasetçisi Geert Wilders'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi.



İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

İNSANLIK DÜŞMANI ÇİRKİN BİR FAŞİSTSİN

Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu.

Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. https://t.co/HglcCbnwNi — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 15, 2021

GÖÇMENLERİ ÖLDÜRECEK BİR KATİL ADAYISIN

Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır.





BU FAŞİSTLER LANETLİDİR

Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terketmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerine yüceltilmesine düşmandır.