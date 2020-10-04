TTB'nin yeni Başkanı Şebnem Korur Fincancı devlet hakkında bakın neler demiş!

Türk Tabipler Birliği'nin yeni Başkanı Şebnem Korur Fincancı seçilmişti. Fincancı'nın 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK ile mücadele eden devletin yargılanması gerektiğini ifade ettiği ortaya çıktı. Fincancı'nın terör mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının getirildiği Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yürütülen terör operasyonları hakkında devletin suçlu olduğunu belirttiği cümleleri tepki topladı.

KÜRTLER DEVLETE KARŞIYMIŞ İNTİBAI VERDİ

Fincancı 2016 yılındaki konuşmasında, devletin Cizre'deki terör örgütü PKK'nın bitirilmesine yönelik yaptığı operasyonlardan dolayı yargılanması gerektiğini dile getirdiği konuşması şöyle: "Cizre'nin Kürtler için de ayrı bir önemi var. Bir kültür merkezidir çünkü. O açıdan da önemli muhtemelen. Ama devlet için de önemlidir tabii ki. Çünkü Cizre'de ortaya çıkan o tablonun bir biçimde çok da hoşuna gitmeyeceği, bastırmak üzere elinden gelenin yapılacağı ortadaydı. Ve dolayısıyla hedef alınırken de halk meclisi hedef alınarak saldırılar gerçekleşti."

"ELBETTE TARTIŞMAYA AÇILMALI" DİYEREK YARGILAMA TALEP ETTİ

Fincancı, ayrıca "Cizre'nin coğrafi konumu zaten bir çanak şeklinde ve etrafı yüksek. Dolayısıyla bütün ağır zırhlı araçlar bu Cizre çanağın etrafına yerleştirildi ve Cizre top atışlarına tutuldu, aylar süren sokağa çıkma yasakları sırasında" diyerek Türkiye'nin Cizre üzerinden yargılanmasın yolunun açık olduğunu tasdikleyerek "Bu koşullarda elbette bunun mutlaka tartışılması gerekiyor. Bizim ortaya sunduğumuz bir takım görsel belgeler var" dedi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Ayrıca Fincancı'nın terör örgütü PKK propagandası için kapatılan Özgür Gündem için mücadele verdiği, nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı, terör örgütü PKK'nın lideri Albullah Öcalan için özgürlük istediği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nde iş tuttuğu sosyal medyada yer alan videoda dile getirildi.

"DEVLET SOYKIRIM YAPIYOR" DEMİŞTİ

Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı olarak 2016 yılında Cizre'de incelemelerde bulunan Fincancı, devletin bodrumlarda çocukları öldürdüğünü ileri sürürken, devletin soykırım yaptığını da dile getirmişti.