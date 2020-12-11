Nöbetçi askerler toprağa gömülen şeyin mayın olabileceğinden şüphelenerek kendi aralarında konuştu ancak iddiaya göre, Tabur komutanı Arıkan, teröristlere müdahale ettirmedi. O teröristlerin niye geldiği, yola ne gömdükleri de araştırılmadı.

Ve tam da o noktada haftalar sonra bir patlama meydana geldi.

O PATLAMADA MÜHENDİS AKCAN ŞEHİT OLDU

23 Ağustos 2017 Türkiye Suriye sınırına döşenen güvenlik duvarının kontrolünü yapan 30 yaşındaki Mühendis Mehmet Akcan Terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit oldu. Güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan patlamadan 45 gün önce mayınların döşendiği tespit edildi.