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    • 15.02.2021 17:58
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    Sağlık Bakanı aşılanan vatandaşlarımızın fotoğraflarını paylaştı: Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler

    'nin koronavirüs aşı programı başarıyla sürüyor. Son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birlikte 60 yaş ve üzerindeki eşlerine yapılan çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sağlık Bakanı Koca da çalışmalara ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler

    Türkiye'nin koronavirüs aşı programı başarıyla sürüyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

    65 YAŞ VE ÜZERİNE AŞILAMA BAŞLADI
    90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birlikte 60 yaş ve üzerindeki eşleriyle sürdürülüyor.

    Sağlık çalışanları hava şartları ve çeşitli sebeplerle hastaneye ulaşamayan vatandaşları da evlerinde aşılıyor.

    "NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR BİZE EMANETLER"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmalarına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

        Koca açıklamasında, "Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler." ifadelerini kullandı.

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