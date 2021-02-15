65 YAŞ VE ÜZERİNE AŞILAMA BAŞLADI

90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birlikte 60 yaş ve üzerindeki eşleriyle sürdürülüyor.

Sağlık çalışanları hava şartları ve çeşitli sebeplerle hastaneye ulaşamayan vatandaşları da evlerinde aşılıyor.