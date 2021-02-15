Türkiye'nin koronavirüs aşı programı başarıyla sürüyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.
65 YAŞ VE ÜZERİNE AŞILAMA BAŞLADI
90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birlikte 60 yaş ve üzerindeki eşleriyle sürdürülüyor.
Sağlık çalışanları hava şartları ve çeşitli sebeplerle hastaneye ulaşamayan vatandaşları da evlerinde aşılıyor.
"NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR BİZE EMANETLER"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmalarına ilişkin fotoğraflar paylaştı.