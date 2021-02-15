Sabri Uzun ile tarafların avukatlarının katıldığı dava, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
ESKİ İSTİHBARATÇI UZUN'DAN KOMİK SAVUNMA
Suçlamayı kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatimi talep ediyorum." dedi.
Sanık avukatı Ümit Kara, müvekkilinin hakaret maksadı taşımadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik maksadıyla paylaşımda bulunduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.
SABRİ UZUN FETÖ PROPAGANDASI YAPARAK BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Paylaşımın yapıldığı tarihte müvekkilim Cumhurbaşkanıdır. Ayrıca paylaşımın maksadı müvekkilimi küçük düşürmektir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.
İŞTE O HAKARET
Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET'TEN CEZA ALDI, MAHKEME CEZAYI ERTELEDİ
Sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sabri Uzun'a, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası vererek, cezayı erteledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabri Uzun hakkında 2019'da sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatmıştı.