Suçlamayı kabul etmeyen Uzun, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Paylaşımda bulunmam anayasal hakkımdır, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Ümit Kara, müvekkilinin hakaret maksadı taşımadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik maksadıyla paylaşımda bulunduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Paylaşımın yapıldığı tarihte müvekkilim Cumhurbaşkanıdır. Ayrıca paylaşımın maksadı müvekkilimi küçük düşürmektir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.