Sabri Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Hapis cezası alan Sabri Uzun biyografisi!

Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sabri Uzun'a, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası vererek, cezayı erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabri Uzun hakkında 2019'da sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

SABRİ UZUN KİMDİR?

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Sabri Uzun Giresun Eynesil'lidir. Uzun Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altına 1978 yılında girdi. Yaklaşık 40 yıl meslekte görev alan Sabri Uzun son olarak İstihbarat Daire Başkanı olmuştu. Sabri Uzun 28 Şubat ile ilgili bir kitap yazmıştı.