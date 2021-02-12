MAHREM İMAMLARLA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN İRTİBAT KURDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti.

APOLETLERİ SÖKÜLEN GENERALİ "NERİMAN" KURTARMIŞ

İtirafçı olan eski tuğgeneral Serdar Atasoy'un, 2019 yılındaki FETÖ soruşturmasından, ardışık aramaların arasında "Neriman" isimli bir öğretmen olduğu için kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2017 yılında Erzincan'da gözaltına alınan tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 2019'da takipsizlik kararı verdi. Atasoy, 2020 yılı YAŞ kararlarıyla tuğgeneral yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı emrine atanan Serdar Atasoy, geçtiğimiz ocak ayında emekli oldu. Ancak FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonda 2 tuğgeneralle birlikte hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Serdar Atasoy bu kez itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı. Serdar Atasoy'un 2017'de başlayan FETÖ soruşturmasından nasıl kurtulduğu merak konusuydu.

Hürriyet'in haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Nisan 2019 tarihinde hazırladığı 4 sayfalık takipsizlik kararında şu tespitler yer aldı:

"EMREDERSİNİZ KOMUTANIM" MESAJI

Serdar Atasoy 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Dakka Askeri Ataşesi olarak görevliydi. Darbeciler arasındaki Sinan Sürer tarafından kurulmuş olan "Ataşeler" isimli WhatsApp grubuna üyeydi. Sinan Sürer darbe olduğunu bu gruptan duyurdu, tüm yurtdışı temsilciliklerin buna göre hareket etmesini istedi. Serdar Atasoy bu mesaja "emredersiniz komutanım" diye yanıt verdikten sonra büyükelçi izinde olduğu için ikinci katibi bilgilendirdi. Başsavcılığın hazırladığı takipsizlik kararında bu bilgiler yer alsa da, bunlara ilişkin bir değerlendirme yoktu. Sadece Atasoy'un yurt dışında mevzuata uygun bir şekilde görevlendirildiği anlatıldı.