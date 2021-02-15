TOPLAM RAKAMLAR

Günlük Korona virüs tablosuna göre toplam test sayısı 31.516.719'e ulaşırken, vaka sayısı 2.586.183 olarak kaydedildi. Korona virüs nedeniyle vefat edenler 27.471 kişiye çıkarken ağır hasta sayısı ise 1230 olarak ifade edildi. Tabloya göre Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 2.475.329 olarak aktarıldı.

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU!

Paylaşılan 13 Şubat tablosunda son 24 saatte; 123.305 test yapıldı, 7.706 yeni vaka tespit edildi, 671 hasta sayısına ulaşıldı, 7.215 hasta iyileşti ve 93 kişi de yaşamını yitirdi.