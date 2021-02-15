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    • 15.02.2021 20:36
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    15 Şubat! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı!

    15 Şubat kaç? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Günlük korona tabloları Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak açıklanıyor. Yayımlanan tabloda günlük test, vaka, hasta, vefat ve iyileşen sayılarına yer veriliyor. 24 saat içinde; 104.108 test yapıldı, 6.287 yeni vaka tespit edildi, 666 hasta sayısına ulaşılmış ve 94 kişi yaşamını yitirmişti.

    takvim.com.tr
    Koronavirüs vaka sayısı 15 Şubat!

    Koronavirüs vaka sayısı kaç? 15 Şubat Sağlık Bakanlığı korona tablosu yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor ve bilgilendirme yapılıyor. 14 Şubat tarihli vaka sayılarında 104.108 test yapıldı, 6.287 yeni vaka tespit edildi, 666 hasta sayısına ulaşılmış ve 94 kişi yaşamını yitirmişti. Peki, 15 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç?

    15 ŞUBAT KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

    15 Şubat koronavirüs vaka sayısı ve son durum açıklandı.

    DÜNKÜ VAKA SAYILARI NASILDI?

    Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinin verdiği rakamlara göre ülkemizde 104.108 test yapıldı ve 6.287 yeni vaka tespit edilirken hasta sayısı 666 olarak kaydedildi. Koronavirüs sebebiyle 94 vatandaşımız hayatını kaybederken 6.910 vatandaşımız sağlığına kavuşmayı başardı.

        TOPLAM RAKAMLAR

        Günlük Korona virüs tablosuna göre toplam test sayısı 31.516.719'e ulaşırken, vaka sayısı 2.586.183 olarak kaydedildi. Korona virüs nedeniyle vefat edenler 27.471 kişiye çıkarken ağır hasta sayısı ise 1230 olarak ifade edildi. Tabloya göre Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 2.475.329 olarak aktarıldı.

        13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU!

        Paylaşılan 13 Şubat tablosunda son 24 saatte; 123.305 test yapıldı, 7.706 yeni vaka tespit edildi, 671 hasta sayısına ulaşıldı, 7.215 hasta iyileşti ve 93 kişi de yaşamını yitirdi.
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