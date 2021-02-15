Koronavirüs vaka sayısı kaç? 15 Şubat Sağlık Bakanlığı korona tablosu yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor ve bilgilendirme yapılıyor. 14 Şubat tarihli vaka sayılarında 104.108 test yapıldı, 6.287 yeni vaka tespit edildi, 666 hasta sayısına ulaşılmış ve 94 kişi yaşamını yitirmişti. Peki, 15 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç?
15 ŞUBAT KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?
15 Şubat koronavirüs vaka sayısı ve son durum açıklandı.
DÜNKÜ VAKA SAYILARI NASILDI?
Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinin verdiği rakamlara göre ülkemizde 104.108 test yapıldı ve 6.287 yeni vaka tespit edilirken hasta sayısı 666 olarak kaydedildi. Koronavirüs sebebiyle 94 vatandaşımız hayatını kaybederken 6.910 vatandaşımız sağlığına kavuşmayı başardı.