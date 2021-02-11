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    • 12.02.2021 06:13
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    Son dakika: DHKP-C terör örgütünün sözde sorumlusu gözaltına aldı

    Son dakika haberi! Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'da bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde sorumlusu 'nu gözaltına aldı.

    AJANSLAR
    DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu gözaltına alındı!

    DHP-C'nin sorumlusu 'da gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, , terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

    Geçen yıl örgüte yönelik operasyonda hücre evindeki özel bölmede DHKP-C'li ile birlikte 'ır Oda' diye tabir edilen bölmede yakalanan DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu "örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı mahkemece tutuklanmış, bir süre önce de 'ev hapsi' statüsüne alınarak cezaevinden tahliye edilmişti.


    Caferi Sadık Eroğlu

    YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
    tarafından hazırlan 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride bulunduğu sırada yakalanan Eroğlu, tahliye edildikten sonra Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

    SORGUSU SÜRÜYOR
    Geçen yıl yapılan operasyonda, 'ndaki 'un da faaliyet gösterdiği 'nde bulunan gizli bölmelerde beraberindeki DHKP-C üyeleri ile yakalanan örgütün Türkiye sorumlusu için yapılan itirazın ardından başka bir soruşturma kapsamında bu gece operasyon düzenlendi. 'da bir eve yapılan baskında gözaltına alınan Caferi Sadık Eroğlu, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

    Örgüt sorumlusunun emniyetteki sorgusu sürüyor.

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