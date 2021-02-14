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    • 14.02.2021 22:39
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    , ve 'dan terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

    'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, 'ın Ankara Büyükelçisi ile 'ın Ankara Büyükelçiliği, 'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

    AA
    İngiltere, Azerbaycan ve Pakistan'dan başsağlığı mesajı

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kuzey Irak'ta Türk asker ve sivillerin hayatlarını kaybettiklerine dair haberlerden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

    "KARABAĞ'DAKİ TERÖRİSTLERDİ"

    Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Twitter'dan, "Hain teröristler tarafından katledilen 13 masum Türkiye vatandaşı kardeşimize Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Karabağ'da Azerbaycan askerine karşı savaşanlar da aynı teröristlerdi." mesajını paylaştı.

    Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da PKK'nın 13 Türk vatandaşını haince kaçırıp şehit etmesi şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk ulusuna baş sağlığı dilendi.

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