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    • 15.02.2021 00:24
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan video ile deşifre: demek demektir

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'yi hedef alan destekli örgütü ile siyasi uzantısı 'nin bağını anlatan bir video paylaştı. İngilizce anlatımla sunulan Türkçe alt yazılı videoda, HDP'li siyasi figürlerin PKK'nın kanlı terör saldırılarıyla olan ilişkileri ve beyanları inceleniyor.

    CHP ve İYİ Parti'li siyasilerin elleri bağlı Türk rehineleri katleden terör örgütü PKK'yı yok sayması devletin gözünden kaçmadı!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye sekte vurmaya çalışan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) gerçek yüzünü deşifre etti.

    "AVAZIMIZ ÇIKTIĞI KADAR GÜR BİR SESLE HAYKIRIYORUZ"

    Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

    "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

    Paylaşılan videoda terör örgütü PKK'yı destekleyen HDP'li isimlerin açıklamaları yer alıyor.

    HDP'NİN SİYASİ STATÜSÜNÜ KÖTÜYE KULLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK

    Videoda, Türkiye'ye karşı 40 yıldır terör kampanyası yürüten PKK'nın, 40 binin üzerinde kişiyi öldürdüğü vurgulanıyor.

    AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın, Türk topraklarına yapılan birçok ölümcül saldırıdan sorumlu olduğunun altı çizilerek, "PKK, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç alma dahil olmak üzere birçok yasa dışı faaliyet yoluyla finansman sağlamaktadır. Çocukları zorla silah altına alma, gasp, işkence ve adam kaçırma gibi eylemleriyle insan haklarını ihlal etmektedir." bilgisi paylaşılıyor.

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    Yürütülen soruşturmalarda, PKK ile HDP arasında doğrudan ve dolaylı bağlantılar kuran birçok kanıt ortaya çıkarıldığı belirtilerek, HDP üyelerinin sürekli terör örgütünün propagandasını yaydığına, PKK'yı ve Suriye'deki kolu YPG'yi desteklediğine dikkat çekiliyor.

    Videoda, HDP'li yöneticilerin PKK ile ilişkilerini itiraf ettikleri ifadelere yer verilirken, PKK/YPG'li teröristlerin diğer ülkeler için de tehdit oluşturdukları vurgulanıyor.

        Video, "İster yurt içinde ister yurt dışında olsun Türkiye, PKK ve terör örgütüne hizmet eden unsurlarla mücadeleye devam edecektir. Türkiye, HDP'nin siyasi statüsünü kötüye kullanmasına izin vermeyecektir. Demokrasi perdesi altında terörizmin desteklenmesine diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de müsaade edilmeyecektir." ifadeleriyle son buluyor.
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        Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan video ile deşifre: HDP demek PKK demektir