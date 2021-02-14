"Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

Paylaşılan videoda terör örgütü PKK'yı destekleyen HDP'li isimlerin açıklamaları yer alıyor.

HDP'NİN SİYASİ STATÜSÜNÜ KÖTÜYE KULLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Videoda, Türkiye'ye karşı 40 yıldır terör kampanyası yürüten PKK'nın, 40 binin üzerinde kişiyi öldürdüğü vurgulanıyor.

AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın, Türk topraklarına yapılan birçok ölümcül saldırıdan sorumlu olduğunun altı çizilerek, "PKK, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç alma dahil olmak üzere birçok yasa dışı faaliyet yoluyla finansman sağlamaktadır. Çocukları zorla silah altına alma, gasp, işkence ve adam kaçırma gibi eylemleriyle insan haklarını ihlal etmektedir." bilgisi paylaşılıyor.

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Yürütülen soruşturmalarda, PKK ile HDP arasında doğrudan ve dolaylı bağlantılar kuran birçok kanıt ortaya çıkarıldığı belirtilerek, HDP üyelerinin sürekli terör örgütünün propagandasını yaydığına, PKK'yı ve Suriye'deki kolu YPG'yi desteklediğine dikkat çekiliyor.

Videoda, HDP'li yöneticilerin PKK ile ilişkilerini itiraf ettikleri ifadelere yer verilirken, PKK/YPG'li teröristlerin diğer ülkeler için de tehdit oluşturdukları vurgulanıyor.