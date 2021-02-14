Hain terör örgütü PKK Gara'da 13 sivili şehit etti! Tepki üstüne tepki yağıyor: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Son yıllarda kahraman Mehmetçik tarafından darbe üstüne darbe yiyen hain terör örgütü PKK köşeye sıkıştıkça kalleş planlara imza atıyor. Son olarak Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yapılan aramalarda PKK tarafından alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edildi. PKK'nın sivil vatandaşları gözünü kırpmadan öldürmesine tepki üstüne tepki yağıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür.
Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.
Akar'ın açıklamasının ardından köşeye sıkışan PKK'nın kalleşliği bir kez daha gözler önüne serilirken eli kanlı terör örgütüne tepki üstüne tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları…
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır." dedi.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Terör örgütlerinin destekçilerini ve sözcülerini, besledikleri terör örgütlerini kilometrelerce uzaktan kontrol edenleri gayet iyi tanıyoruz. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin, milletin güçlü desteği ve dualarıyla terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edeceğini vurguladı.
Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdüreceğine işaret eden Altun, terörün, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü iki yüzlülerle de kendine alan açmaya çalıştığına dikkati çekti.
Altun, devletin ve milletin buna müsaade etmeyeceğinin, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğinin altını çizerek, "PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odaklar, bu katiller sürüsüyle ortaktır. PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK ve onun sivil görünümlü destekçilerinin, sadece emir aldıkları kirli odakların kiralık katilliğini yaptığını belirten Altun, küresel vesayet odaklarının taşeronluğunu yapan bu alçak terör örgütünün, kölesi olduğu yapıların çıkarına hizmet etmekten başka bir amacının olmadığını vurguladı.