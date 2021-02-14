Hain terör örgütü PKK Gara'da 13 sivili şehit etti! Tepki üstüne tepki yağıyor: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Terör örgütlerinin destekçilerini ve sözcülerini, besledikleri terör örgütlerini kilometrelerce uzaktan kontrol edenleri gayet iyi tanıyoruz. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin, milletin güçlü desteği ve dualarıyla terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdüreceğine işaret eden Altun, terörün, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü iki yüzlülerle de kendine alan açmaya çalıştığına dikkati çekti.

Altun, devletin ve milletin buna müsaade etmeyeceğinin, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğinin altını çizerek, "PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odaklar, bu katiller sürüsüyle ortaktır. PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve onun sivil görünümlü destekçilerinin, sadece emir aldıkları kirli odakların kiralık katilliğini yaptığını belirten Altun, küresel vesayet odaklarının taşeronluğunu yapan bu alçak terör örgütünün, kölesi olduğu yapıların çıkarına hizmet etmekten başka bir amacının olmadığını vurguladı.