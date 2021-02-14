Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekildi.
"ESİR KAMPINI TR BOMBALADI" YALANI
Açıklamada, "(Esir kampını TR bombaladı) ve benzeri paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında, terör örgütü propagandası yapmak; Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında ise Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.
PKK'NIN HDP'Lİ İKİ UŞAĞI YALANI YAYMASININ BEDELİNİ ÖDEYECEK
Başsavcılık, hakkında soruşturma başlatılanlar arasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğunu bildirdi.
HDP'DEN, PKK'NIN 13 TÜRK VATANDAŞINI ŞEHİT ETMESİNE İLİŞKİN SKANDAL AÇIKLAMA
HDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin, "İktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet oluşturarak, onların ailelerine kavuşması için yolu açması, önceki örneklerin de gösterdiği gibi pekala mümkündü." ifadeleri kullanıldı.