Manipülasyon girişimleriyle ünlü CHP ve HDP yandaşı medyanın yalanları bu hafta da kız kesmedi.
Yaptıkları haberlerle sosyal medyada algıyı manipüle etmek için pusuda bekleyen belli odakların dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.
Oda TV, Cumhuriyet ve Tele 1 gibi CHP yandaşı medyanın yalan kervanına İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe de katıldı.
İŞTE HAFTANIN YALANLARI (8-14 ŞUBAT)
TELE1'İN MAHİR ÜNAL ÜZERİNDEN GİRİŞTİĞİ 'BARDAK' YALANI
ODA TV'NİN 'BOĞAZİÇİ' YALANI