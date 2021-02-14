Yaptıkları haberlerle sosyal medyada algıyı manipüle etmek için pusuda bekleyen belli odakların dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.

Oda TV, Cumhuriyet ve Tele 1 gibi CHP yandaşı medyanın yalan kervanına İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe de katıldı.

İŞTE HAFTANIN YALANLARI (8-14 ŞUBAT)

TELE1'İN MAHİR ÜNAL ÜZERİNDEN GİRİŞTİĞİ 'BARDAK' YALANI

