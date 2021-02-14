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    ve HDP yandaşı medyanın bu haftaki yalanları!

    Manipülasyon girişimleriyle ünlü ve HDP yandaşı medyanın yalanları bu hafta da kız kesmedi. Yaptıkları haberlerle sosyal medyada algıyı manipüle etmek için pusuda bekleyen belli odakların dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi. CHP ve HDP medyasının yalan kervanında İngiliz kaynaklı ve sermayeli Independent Türkçe de yerini aldı. İşte haftanın yalanları...

    takvim.com.tr
    Haftanın yalanları

    Manipülasyon girişimleriyle ünlü CHP ve HDP yandaşı medyanın yalanları bu hafta da kız kesmedi.

    Yaptıkları haberlerle sosyal medyada algıyı manipüle etmek için pusuda bekleyen belli odakların dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha deşifre edildi.

    Oda TV, Cumhuriyet ve Tele 1 gibi CHP yandaşı medyanın yalan kervanına İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe de katıldı.

    İŞTE HAFTANIN YALANLARI (8-14 ŞUBAT)

    TELE1'İN MAHİR ÜNAL ÜZERİNDEN GİRİŞTİĞİ 'BARDAK' YALANI

    ODA TV'NİN 'BOĞAZİÇİ' YALANI

        CUMHURİYET GAZETESİ'NİN 'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE REKTÖR BULU'YA YARDIMCI' YALANI

        INDEPENDENT'İN 'MAHİR ÜNAL'A SALDIRI' YALANI

        INDEPENDENT KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI HABERLEŞTİRDİ
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        Haberler Güncel CHP ve HDP yandaşı medyanın bu haftaki yalanları!