İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazede Mülk suresinin ilk ayetlerini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Efendimiz Mülk suresini vefat eden Müslümanların adından okumamızı tavsiye buyurdu. Bu tavsiye tabii ki bizim için çok önemli. Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz ayetlerin sevabını vefat eden insanlarımıza bağışlıyoruz ancak esas dersi bizim almamız gerekiyor. Ölülerden ziyade dirilerin ders alması gerekiyor. Bir hikmet var ki efendimiz Mülk suresini okumamızı tavsiye bulunuyor. Mülkü elinde bulunduran Allah'ın adı ne yücedir. Hem kainatta ne varsa sahibi olan Allah'tır. Allah hayatı da ölümü de bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı. Dua ediyoruz inşallah en güzel işi yapmak hepimize nasip olur. Kadir Topbaş beyefendiye de inanıyoruz en güzel işleri yapmak nasip oldu. Rabbim dünyadayken insanlığın hayrına yaptığı her işi amel defterinde karşısına çıkarsın inşallah" dedi.



