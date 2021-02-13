Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
OĞLU ÖLÜM NEDENİNİ DUYURDU
Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.
Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 13, 2021
GÖKSU ACI HABER TWITTER'DAN VERDİ
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'A 13 YILLIK GÖREVİ SÜRESİNCE GÜZEL İŞLER, HATIRALAR BIRAKTI"
Daha sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Topbaş ile Refah Partisi döneminden AK Parti yıllarına kadar birlikte çalıştığını ifade etti. Göksu, "Büyük emekleri vardı üzerimizde, İstanbul'a 13 yıllık görevi süresince güzel işler, hatıralar bıraktı. İstanbullular bugün dualarla inanıyorum ki ona eşlik edecekler. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında, "Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İstanbul'un Kadir ağabeyi, İBB ve Beyoğlu Belediyesi Eski Başkanımız Kadir Topbaş, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbullulara başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Eski İBB Başkanımız, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir ağabeyimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Kadir Topbaş Başkanımıza Allah rahmet eylesin. Ailesine ve dostlarına da sabır dilerim.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA
Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun.
"KADİR ABİ OLARAK TANIRDIK"
A Haber canlı yayınına katılan eski Tuzla Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Kadir Topbaş'ı 'Kadir abi' olarak tanımlardık, gerçekten herkesin abisiydi. Her zaman doğru yerlerde durdu. Güzel işler yaptı. Tamamıyla insan odaklıydı. İnsan tarafını hiç kaybetmedi. Rahmet diliyorum." ifadeleriyle duygularını ifade etti.