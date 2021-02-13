



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

OĞLU ÖLÜM NEDENİNİ DUYURDU

Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 13, 2021





GÖKSU ACI HABER TWITTER'DAN VERDİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.





"İSTANBUL'A 13 YILLIK GÖREVİ SÜRESİNCE GÜZEL İŞLER, HATIRALAR BIRAKTI"

Daha sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Topbaş ile Refah Partisi döneminden AK Parti yıllarına kadar birlikte çalıştığını ifade etti. Göksu, "Büyük emekleri vardı üzerimizde, İstanbul'a 13 yıllık görevi süresince güzel işler, hatıralar bıraktı. İstanbullular bugün dualarla inanıyorum ki ona eşlik edecekler. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında, "Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.





Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İstanbul'un Kadir ağabeyi, İBB ve Beyoğlu Belediyesi Eski Başkanımız Kadir Topbaş, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbullulara başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Eski İBB Başkanımız, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir ağabeyimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Kadir Topbaş Başkanımıza Allah rahmet eylesin. Ailesine ve dostlarına da sabır dilerim.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.