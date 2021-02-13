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    • 13.02.2021 17:17
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    Koronavirüse yakalanıp yoğun bakıma kaldırılan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi... Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı hayatını kaybetti. Kadir Topbaş bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti. Kadir Topbaş, 2004'ten 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştür. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Kadir Topbaş'ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü öğle namazı Fatih Camii'nden kaldırılacak.

    Kadir Topbaş hayatını kaybetti

    Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    OĞLU ÖLÜM NEDENİNİ DUYURDU
    Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.



    GÖKSU ACI HABER TWITTER'DAN VERDİ
    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    "İSTANBUL'A 13 YILLIK GÖREVİ SÜRESİNCE GÜZEL İŞLER, HATIRALAR BIRAKTI"
    Daha sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Topbaş ile Refah Partisi döneminden AK Parti yıllarına kadar birlikte çalıştığını ifade etti. Göksu, "Büyük emekleri vardı üzerimizde, İstanbul'a 13 yıllık görevi süresince güzel işler, hatıralar bıraktı. İstanbullular bugün dualarla inanıyorum ki ona eşlik edecekler. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında, "Rahmete kavuşan Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet diliyoruz. Has bir insanı kaybettik. Kamil bir kişiliğe ve nezakete sahipti. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



    Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: İstanbul'un Kadir ağabeyi, İBB ve Beyoğlu Belediyesi Eski Başkanımız Kadir Topbaş, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbullulara başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.

    Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: Eski İBB Başkanımız, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir ağabeyimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah.

    AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Kadir Topbaş Başkanımıza Allah rahmet eylesin. Ailesine ve dostlarına da sabır dilerim.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



    SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA
    Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun.


    "KADİR ABİ OLARAK TANIRDIK"
    A Haber canlı yayınına katılan eski Tuzla Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Kadir Topbaş'ı 'Kadir abi' olarak tanımlardık, gerçekten herkesin abisiydi. Her zaman doğru yerlerde durdu. Güzel işler yaptı. Tamamıyla insan odaklıydı. İnsan tarafını hiç kaybetmedi. Rahmet diliyorum." ifadeleriyle duygularını ifade etti.



        İBRAHİM KALIN: PEK ÇOK ESERE İMZA ATAN, BEYEFENDİ BİR İNSANDI

        Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.

        KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
        Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

        Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

        Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

        Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.

            Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

            2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

            Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

            2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

            2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.

            Öte yandan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.

            Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.

            Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.

            Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.

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            Haberler Güncel Koronavirüse yakalanıp yoğun bakıma kaldırılan Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı