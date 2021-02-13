SON DAKİKA: Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti! Siyasilerden taziye mesajları

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş (76), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana özel bir hastanede tedavisi sürüyordu. Kadir Topbaş'ın vefatının ardından siyasiler de taziye mesajları yayınladı. Öte yandan Kadir Topbaş'ın cenaze programı da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenazesine katılacak.