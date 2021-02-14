Hain terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısına ünlülerden tepki! "Terörü destekleyenle ses çıkartmayan eştir!"

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki hain saldırısında 13 vatandaş şehit oldu. Alçak saldırıya ünlülerden tepki geldi. Kimileri yine sessizliğe bürünürken kimileri ise hem ailelere baş sağlığı ve sabır diledi hem de yaşanan olaylara ses çıkarmayanlara tepki gösterdi. İşte Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında 13 vatandaşın bir mağarada şehit edilmesi sonrasında ünlülerden gelen tepkiler...