Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2021 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 17:15
    ABONE OL

    CHP yandaşı 'den bir skandal daha! Hain terör örgütü 'yı başlığına taşıyamadı sosyal medya ayağa kalktı!

    Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yapılan aramalarda tarafından alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı. Konuyla ilgii Bakanı , "13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Akar'ın bu açıklamalarını manşetine taşıyan , PKK’nın şehit ettiği 13 vatandaşla ilgili açıklamasını, “Başlarından vurulmuşlar: 'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu” başlığıyla sundu. HALK TV’nin başlığında kimin vurduğuna dair hiçbir bilginin yer alamamasına ve terör örgütü PKK ifadesinin kullanılmamasına tepki yağdı.

    Eli kanlı terör örgütü PKK Gara'da bir mağarada 13 vatandaşı şehit etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamayı yayınlayan Halk TV yine tarafını belli etti. Halk TV, terör örgütü PKK'yı başlığında hiç kullanmazken "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" ifadelerini kullanmakla yetindi.

    "EDİLGEN ÇATILI FİİL 'VURULMUŞLAR' YANİ FAİL ORTADA YOK"
    HALK TV'nin PKK diyemediği skandal haberine sosyal medya kullanıcılarından tepki üstüne tepki yağdı.

    "KİM VURMUŞ ONU NİYE SÖYLEMİYORSUNUZ!"
    HALK TV'nin haberiyle ilgili Twitter hesabının altına yorum yazan sosyal medya kullanıcısı Ayhan Sever, "Edilgen çatılı fiil 'vurulmuşlar' yani fail ortada yok. Kimler yaptı acaba?" diye sordu. Aydın Aksoy ise "Kim vurmuş onu niye söylemiyorsunuz!" dedi.

        "ARTIK BİR FARKINIZ YOK GİBİ"
        Ertan isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise "Katil PKK'ya adını anmayarak en büyük desteği veriyorsunuz diyeceğim ama galiba artık bir farkınız yok gibi" ifadelerini kullandı.

        "PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ DİYEMEZ BUNLAR BUNLARIN İPİ KİMİN ELİNDE MİLLET GÖRSÜN"
        Ömer Aykut ise "PKK neresinde bu haberin???!!" diye sordu. Yusuf Karadeniz, "PKK tarafından şehit edildi diyemez bunlar bunların ipi kimin elinde millet görsün Kahrolsun PKK" derken, İ Yıldırım, "Kim vurmuş? Katilleri belli değil mi? Kahrolsun PKK ve yandaşları..." dedi.

        "HABERİN BAŞLIĞINI OKUSAN SANIRSIN Kİ AKRABALARIN ARAZİ KAVGASI"
        Dr. Hüseyin, HALK TV'ye "PKK'lı hain ve katil köpekler tarafından infaz edildiler diyemiyorsunuz değil mi? PKK'nın siyasi ayağı ile stratejik ortaklık yapan ağababalarınız mı kızar yoksa ittifakınıza mı halel gelir vatan sizin için ne anlam ifade ediyor bir söyleyin hele..." dedi.

            Korhan ise HALK TV haberine "Haberin başlığını okusan sanırsın ki 'akrabaların arazi kavgası' Bu Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın artık" ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV'den bir skandal daha! Hain terör örgütü PKK'yı başlığına taşıyamadı sosyal medya ayağa kalktı!