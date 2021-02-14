Eli kanlı terör örgütü PKK Gara'da bir mağarada 13 vatandaşı şehit etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamayı yayınlayan Halk TV yine tarafını belli etti. Halk TV, terör örgütü PKK'yı başlığında hiç kullanmazken "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" ifadelerini kullanmakla yetindi.
"EDİLGEN ÇATILI FİİL 'VURULMUŞLAR' YANİ FAİL ORTADA YOK"
HALK TV'nin PKK diyemediği skandal haberine sosyal medya kullanıcılarından tepki üstüne tepki yağdı.
"KİM VURMUŞ ONU NİYE SÖYLEMİYORSUNUZ!"
HALK TV'nin haberiyle ilgili Twitter hesabının altına yorum yazan sosyal medya kullanıcısı Ayhan Sever, "Edilgen çatılı fiil 'vurulmuşlar' yani fail ortada yok. Kimler yaptı acaba?" diye sordu. Aydın Aksoy ise "Kim vurmuş onu niye söylemiyorsunuz!" dedi.