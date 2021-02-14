"HABERİN BAŞLIĞINI OKUSAN SANIRSIN Kİ AKRABALARIN ARAZİ KAVGASI"

Dr. Hüseyin, HALK TV'ye "PKK'lı hain ve katil köpekler tarafından infaz edildiler diyemiyorsunuz değil mi? PKK'nın siyasi ayağı ile stratejik ortaklık yapan ağababalarınız mı kızar yoksa ittifakınıza mı halel gelir vatan sizin için ne anlam ifade ediyor bir söyleyin hele..." dedi.