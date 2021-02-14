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    • 14.02.2021 15:59
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    İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , "’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." açıklamasında bulundu.

    İçişleri'nden Karayılan açıklaması! Bin parçaya...

    Son dakika haberi: İçişleri Bakanı , terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşların bir mağarada biri omzundan, diğerleri başından vurulmuş halde bulunan 13 vatandaş ile ilgili açıklamada bulundu.

    İçişleri Bakanı Soylu; açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan 'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi...

    Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

    PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan
    utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

    Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

    'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan Murat Karayılan açıklaması! "Yakalayıp bin parçaya bölmezsek..."