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    • 15.02.2021 00:06
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    5 buçuk yıl önce düğününe gelirken rehin alınan Hüseyin Sarı, dün akşam PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe şehit edildi

    Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde - karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, şehit edildi. Şehidin ailesine acılı haberi askeri yetkililer verdi. , kalleşçe katledilen Sarı için ,"Mekanın cennet olsun yiğidim. İntikamını alacağız" dedi. Şehit Sarı eşine, "Beklesin. İnşallah yarım kalan düğünümüz tamamlanır" demişti.

    İHA
    takvim.com.tr
    Düğününe gelirken rehin alınmıştı...

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın dayısı ve göreve başlamadan önce birlikte çalıştığı berber ustasının teşhis için Malatya'ya gittiği öğrenildi.

    Hasan ve Bedia Sarı çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Hüseyin Sarı'nın kardeşi Ramazan Sarı'nın da Malatya'da vatani görevini yaptığı öğrenildi.

    AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

    Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde ikamet eden şehidin baba ocağına acılı haberi, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Baba ocağının bulunduğu sokağa bayraklar asılırken, yetkililer anne ve babaya başsağlığı diledi.

    DÜĞÜNÜNE GİDERKEN PKK TARAFINDAN REHİN ALINMIŞTI

        5,5 yıl önce kendi düğünü için memleketine gelmek için yola çıkan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, PKK'lı teröristlerce rehin alınmıştı.
        Şehidin yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

        "İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehit Hüseyin Sarı sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı;

        "Kahramanmaraşlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı... 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. 14 Şubat 2021'de PKK tarafından kalleşçe şehit edildi. Mekanın cennet olsun yiğidim. İntikamını alacağız."

        "EŞİME DE BURADAN BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM, BEKLESİN"

        Kaçırılan Hüseyin Sarı, terör örgütü PKK'nın paylaştığı videoda konuşmuştu. Sarı, "Kahramanmaraşlıyım. Askeri personelim. Uzman çavuşum. 13 Ağustos'ta kendi düğünüme giderken Diyarbakır Lice yolunda yol çevirmesi sonucu alındım. Yaklaşık 4.5 aydır da esirim. Düğünüm yarım kaldı. Ailem, eşim ve tüm sevdiklerim merak etmesin. Herhangi bir sağlık problemim falan yok. İyiyim. Eşime de buradan bir şey söylemek istiyorum. Beklesin. İnşallah yarım kalan düğünümüz tamamlanır." ifadelerini kullanmıştı.

        Videoyu terör propagandası içerdiği için yayınlayamıyoruz.

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