5 buçuk yıl önce düğününe gelirken rehin alınan Hüseyin Sarı, dün akşam PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe şehit edildi

Kaçırılan Hüseyin Sarı, terör örgütü PKK'nın paylaştığı videoda konuşmuştu. Sarı, "Kahramanmaraşlıyım. Askeri personelim. Uzman çavuşum. 13 Ağustos'ta kendi düğünüme giderken Diyarbakır Lice yolunda yol çevirmesi sonucu alındım. Yaklaşık 4.5 aydır da esirim. Düğünüm yarım kaldı. Ailem, eşim ve tüm sevdiklerim merak etmesin. Herhangi bir sağlık problemim falan yok. İyiyim. Eşime de buradan bir şey söylemek istiyorum. Beklesin. İnşallah yarım kalan düğünümüz tamamlanır." ifadelerini kullanmıştı.

Videoyu terör propagandası içerdiği için yayınlayamıyoruz.