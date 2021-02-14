Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.
53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler"
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler👇 https://t.co/wdLw7Cc0v8 pic.twitter.com/bHaw7uEsZI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021