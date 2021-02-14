53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler"