Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey toprağa verildi

Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.