Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2021 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 18:44
    ABONE OL

    Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey toprağa verildi

    Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. İşte elleri bağlı katledilen şehidimiz Semih Özbey'in cenazesinin detayları...

    AA
    Gara'da şehit edilen Semih Özbey toprağa verildi

    Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen şehit Özbey'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

    ŞEHİT SEMİH ÖZBEY İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

    Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

    Milletvekili Öznur Çalık, tören boyunca şehidin annesi Sadiye Özbey ile yakından ilgilenerek onu teskin etmeye çalıştı.

        18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli şehit Özbey'in naaşı, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kaldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey toprağa verildi