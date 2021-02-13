Geçmişte defalarca kez A Haber'i hedef alarak karalama kampanyası başlatan belli odaklar sosyal medya üzerinden yine aynı oyunu oynadı.
Son olarak Takvim Gazetesi'nin yaptığı, market hilelerine karşı vatandaşı uyaran haberi çarpıtarak saldıran linç çetesi bu kez hedef tahtasına A Para'yı oturttu.
A PARA 'MİLLİ UZAY PROGRAMI'NI KONU ETTİ
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı dünya basınında da geniş yankı uyandırırken konunun uzmanlarını ağırlayan A Para yaptığı yayında 'Uzay Madenciliği' meselesine de değindi.
NASA'nın üzerinde çalıştığı, dünya üzerinde defalarca makalelere konu olan ve ülkemizde de birçok yayın kuruluşunun haberlerinde yer verdiği 'uzaydaki madenlerin ekonomiye kazandırılması konusu' da A Para'da işlendi.
Uzman isimler Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu ve Balistik Uzmanı Çağrı Doğal Gül, uzay madenciliği, uzay hukuku ve uzay politikalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
LİNÇ ÇETESİ SAHNEYE ÇIKTI
A Para'nın bu meseleyi işlemesi linç çetesi tarafından sistematik bir şekilde hedef alındı.
CHP'li isimlerin başını çektiği linç çetesine HDP'li ve Gelecek Parti'li isimler de ortak oldu.
AYNI HABERİ YAPAN ONEDİO SALDIRIYA GEÇTİ
Linç çetesinin düdüğünü çalan yayın organı ise Onedio isimli yayın organı oldu.