Bazı odaklar tarafından sosyal medyada Takvim Gazetesi'ne yönelik başlatılan linç kampanyası sürüyor. Her dönemde vatandaşın yanında yer alan, vatandaşın sorunlarını haberleştiren ve "Halkın Gazetesi" sloganıyla yayın hayatını sürdüren Takvim Gazetesi'nin son dönemde tekelleşen marketlerin tüketiciyi kandırmak için uyguladığı çeşitli yöntemleri haberleştirerek, vatandaşı bilinçlendirme çabası farklı yönlere çekilerek düzenlenen algı operasyonu sonucu linç kampanyasına dönüştü.

Yıllardır Sözcü, Habertürk, Cumhuriyet, Hürriyet, CNBC, HuffPost gibi yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından sayısız kez haber olan "marketlerin tüketiciye karşı satış tuzakları" haberini yapan Takvim, "vatandaşla dalga geçiyorlar" algısı oluşturularak hedef alındı.

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HİÇ Mİ UTANMADINIZ SAYIN AKŞENER!

Utanmazca ve hayasızca saldırıya geçenler arasında son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yer aldı. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, linç operasyonuna destek vererek Takvim Gazetesi'ni hedef aldı. Her dönem vatandaşın yanında yer alan yayın politikası ile bilinen Takvim Gazetesi'ni hedef gösteren Akşener, gazetecilere "terörist" diyerek haddini aştı.

Grup toplantısında Erdoğan'a seslenen Akşener, "İlle terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden, bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan!" ifadelerini kullanarak algı operasyonunu sürdürdü.

Adeta partisinin yayın organı gibi hareket eden Yeniçağ tarafından da daha önce haberleştirilmiş olan "market oyunları" haberi üzerinden Takvim'e saldıran Akşener, yandaşı yayın organlarını ise görmezden geldi. Vatandaşla alay ediliyormuş algısı yaratmaya çalışan Akşener, grup toplantısında iftira üzerine iftira attı.