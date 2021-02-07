Büyük marketlerin gıda fiyatlarında yaptığı fahiş artışlar vatandaşı artık canından usandırdı. Zincir marketlerin küçük esnafı öldürücü uygulamaları üreticiyi de iflas ettirecek boyuta getirmişken, Ticaret Bakanlığı da 81 il genelinde bir yandan market ve toptancı denetimini artırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da denetim elemanları ve belediye zabıtalarının katılımıyla ülke çapında üretici denetimine başladı. Gıda fiyatlarındaki durum böyleyken Takvim Gazetesi alışverişe giderken dikkat edilmesi gerekenleri öneri şeklinde "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin" başlığıyla raflardaki pazarlama oyununu haberleştirildi. Daha önce Sözcü, Hürriyet, Amerikan CNBC, Huffington Post (HuffPost) gibi kuruluşların da bu tarz haberler yaptığı açıkça görülürken belli odaklar Takvim'i hedef tahtasına oturttu. Büyük marketlerin gıda fiyatlarında yaptığı fahiş fiyat artışları vatandaşı canından bezdirdi.

HÜKÜMET FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE EDERKEN TAKVİM'İN MANŞETİ HALKI UYARDI

Bu zincir marketlerin küçük esnafı öldürücü uygulamaları üreticiyi de iflas ettirecek boyuta getirmişken Rekabet Kurumu ve Ticaret ve Tarım Bakanlıkları da harekete geçti.

138 SAYFALIK SEKTÖR RAPORU

Rekabet Kurumu, perakende sektörüne yönelik 138 sayfalık sektör raporu hazırladı. Raporda, hem üretici hem de vatandaşı koruyacak öneriler yer alıyor. Bunlarla ilgili Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı da yasal düzenleme yapacak.

Öte yandan vatandaşın ucuz gıda tüketmesi ve fiyat artışının önüne geçilmesi için denetim başta olmak alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı'nca fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.

TAKVİM MARKETLERİN TUZAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlıklar da fahiş fiyat artışına karşı harekete geçmişken Takvim Gazetesi büyük marketlerin alışveriş tuzaklarına karşı vatandaşın dikkat etmesi gerekenleri "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin" başlığıyla haberleştirdi.

Takvim Gazetesi hazırladığı haberin ardından belli odaklar tarafından organize bir şekilde hedef alındı.

PEKİ YA SÖZCÜ, CNBC, HUFFINGTON POST HABERLERİ NE OLACAK?

Daha önce Sözcü, Hürriyet, Yeniçağ, Onedio, Amerikan CNBC, Huffington Post (HuffPost) gibi kuruluşların da bu tarz haberler yaptığı görüldü.

Sözcü gazetesinin "Market alışverişi yaparken bunlara dikkat! Marketlerin fazla alışveriş yaptırmak için kullandığı taktikler" başlığıyla yayınladığı haber, marketlerin tuzaklarını madde madde gözler önüne sergilerken, Takvim Gazetesi'ni linç eden çevreler Sözcü'ye hiç tepki göstermemişlerdi.

İşte o haberler:

Sözcü'nün haberi

Hürriyet'in haberi:

Onedio'nun haberi:

Yeniçağ'ın haberi:

Amerikan medyası Huffington Post ve CNBC'de "Alışveriş yaparken 11 ipucu" başlıklarıyla verilen haberler:

SÖZCÜ'NÜN 'HİLE HABERİ'

Sözcü daha önce de marketlerde hile yapıldığına dair haber yapmıştı.

TAKVİM'E ORGANİZE SALDIRI

Durum böyleyken başını yabancı sermaye ile fonlanan muhalif kuruluşların çektiği belli odakların Takvim'in haberini adeta 'şeytanlaştırması' iyi niyetli görülmedi.

SÖZCÜ YAPINCA BAŞKA TAKVİM YAPINCA BAŞKA

Başta Sözcü olmak üzere aynı haberi aynı manşetle aynı cümlelerle yapınca "Sözcü Vatandaşın Cebinin Yanında" diyenler aynı haberi aynı cümlelerle Takvim yapınca "Takvim Vatandaşla alay ediyor" yaygarası kopardı. Oysa Takvim'in yaptığı marketlerin pazarlama oyununu anlatıp vatandaşın cebini korumaktı.

İşte Sözcü'yü görmezdem gelip Takvim'i hedef alan o kurumlar ve şahıslar:

Aynı haberi yapan Yeniçağ, Onedio, gibi kuruluşlar da pervasızca Takvim'e saldırdı.

SALDIRIYA SİNSİ KATKI

Takvim Gazetesi'nin manşetine yönelik linç kuyruğuna bazı sinsi odaklar da içlerindeki kin ve nefreti açığa çıkararak katıldılar.

İşte onlardan biri: