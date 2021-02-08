TAKVİM'e linç operasyonu yapanlar ve bu operasyona sessizce destek çıkanlar utanacak mısınız? TAKVİM tek tek açıklıyor...

Tekel konumunda bulunan bazı market zincirlerinin yaptığı fahiş zamlar vatandaşı bezdirirken, enflasyon oranının da şişmesine neden oldu. Küçük esnafı adeta bitiren zincir marketlerin tekelleşmesiyle birlikte piyasada kafasına göre at koşturmasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek ürün zamlarıyla ilgili yapılan denetimleri artırdı.
Marketlerde durum bu şekildeyken, yıllardır "Halkın Gazetesi" sloganıyla yayın hayatına devam eden Takvim marketlerin tuzaklarına karşı tüketiciyi uyaran bir haber kaleme aldı. "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberiyle marketlerin tüketiciye karşı uyguladığı tuzakları uzman görüşleriyle haberleştiren Takvim, linç çetesinin hedefi oldu. Daha önce yerli ve yabancı birçok kaynak tarafından benzer şekilde yapılan haberlere rağmen Takvim'in hedef alınması, linç çetesi tarafından düzenlenen operasyonun gerçeklerini gözler önüne serdi.
KENDİ YANDAŞI YAPINCA "VATANDAŞIN YANINDAYIZ", TAKVİM YAPINCA "VATANDAŞLA ALAY EDİLİYOR" ALGISI
Yıllardır yerli yabancı birçok sayısız gazete ve internet sitesi tarafından haberleştirilen marketlerin tüketiciye karşı hazırladığı tuzakları bir kez daha manşetine taşıyarak tüketiciyi uyaran Takvim'in haberi sonrası linç çetesi düğmeye bastı. Takvim'in "vatandaşla alay" ettiğini iddia eden linç çetesinin, aynı haberleri kendi yandaşı kurumlar yapınca "Vatandaşın yanındayız" algısı yaptığı görüldü.
Sözcü Gazetesi'nin 2017 yılında marketlerin tüketiciye karşı tuzaklarını neredeyse Takvim Gazetesi'yle aynı şekilde haberleştirdiği ve marketlerin pazarlama oyunlarını anlattığı habere imza attığı ortaya çıktı.