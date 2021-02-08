TAKVİM'e linç operasyonu yapanlar ve bu operasyona sessizce destek çıkanlar utanacak mısınız? TAKVİM tek tek açıklıyor...

Tekel konumunda bulunan bazı market zincirlerinin yaptığı fahiş zamlar vatandaşı bezdirirken, enflasyon oranının da şişmesine neden oldu. Küçük esnafı adeta bitiren zincir marketlerin tekelleşmesiyle birlikte piyasada kafasına göre at koşturmasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek ürün zamlarıyla ilgili yapılan denetimleri artırdı.

Marketlerde durum bu şekildeyken, yıllardır "Halkın Gazetesi" sloganıyla yayın hayatına devam eden Takvim marketlerin tuzaklarına karşı tüketiciyi uyaran bir haber kaleme aldı. "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberiyle marketlerin tüketiciye karşı uyguladığı tuzakları uzman görüşleriyle haberleştiren Takvim, linç çetesinin hedefi oldu. Daha önce yerli ve yabancı birçok kaynak tarafından benzer şekilde yapılan haberlere rağmen Takvim'in hedef alınması, linç çetesi tarafından düzenlenen operasyonun gerçeklerini gözler önüne serdi.