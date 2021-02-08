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    • 08.02.2021 12:32
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    TAKVİM'e linç operasyonu yapanlar ve bu operasyona sessizce destek çıkanlar utanacak mısınız? TAKVİM tek tek açıklıyor...

    Özellikle tekel konumunda bulunan büyük marketlerin, ürün maliyetlerini bahane ederek yaptığı zamlar gıda enflasyonunu uçururken, vatandaşları da canından bezdirdi. Zam oyununa karşı başlatılan topyekün mücadelede marketlerdeki fahiş fiyat tuzaklarına karşı vatandaşı uyarmak için çarpıcı bir habere imza attı. Yıllardır vatandaşın yanında yer alarak tüketici için uzman görüşlere yer veren Takvim, bilinçli tüketim adına yaptığı sorumlu yayıncılık sonrası sosyal medyada haksızca linç edildi. ne tok gitmek gerektiği gibi yıllardır yabancı medyanın da sık sık alışveriş ipuçları olarak gündeme getirdiği bu konu, daha önce Sözcü, Cumhuriyet, yayınlarında da haber oldu. Takvim Gazetesi'nin yayınlarından rahatsızlık duyan çevreler, vatandaşa bilinçli tüketim uyarısı yapan çarpıcı manşeti çirkin bir algı operasyonu malzemesi yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Linç operasyonu yapanlar ve sessizce destek çıkanlar utanacak mısınız?

    Tekel konumunda bulunan bazı market zincirlerinin yaptığı fahiş zamlar vatandaşı bezdirirken, enflasyon oranının da şişmesine neden oldu. Küçük esnafı adeta bitiren zincir marketlerin tekelleşmesiyle birlikte piyasada kafasına göre at koşturmasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek ürün zamlarıyla ilgili yapılan denetimleri artırdı.

    Marketlerde durum bu şekildeyken, yıllardır "Halkın Gazetesi" sloganıyla yayın hayatına devam eden Takvim marketlerin tuzaklarına karşı tüketiciyi uyaran bir haber kaleme aldı. "Bu haberi okumadan markete girmeyin çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberiyle marketlerin tüketiciye karşı uyguladığı tuzakları uzman görüşleriyle haberleştiren Takvim, linç çetesinin hedefi oldu. Daha önce yerli ve yabancı birçok kaynak tarafından benzer şekilde yapılan haberlere rağmen Takvim'in hedef alınması, linç çetesi tarafından düzenlenen operasyonun gerçeklerini gözler önüne serdi.

    KENDİ YANDAŞI YAPINCA "VATANDAŞIN YANINDAYIZ", TAKVİM YAPINCA "VATANDAŞLA ALAY EDİLİYOR" ALGISI
    Yıllardır yerli yabancı birçok sayısız gazete ve internet sitesi tarafından haberleştirilen marketlerin tüketiciye karşı hazırladığı tuzakları bir kez daha manşetine taşıyarak tüketiciyi uyaran Takvim'in haberi sonrası linç çetesi düğmeye bastı. Takvim'in "vatandaşla alay" ettiğini iddia eden linç çetesinin, aynı haberleri kendi yandaşı kurumlar yapınca "Vatandaşın yanındayız" algısı yaptığı görüldü.

    Sözcü Gazetesi'nin 2017 yılında marketlerin tüketiciye karşı tuzaklarını neredeyse Takvim Gazetesi'yle aynı şekilde haberleştirdiği ve marketlerin pazarlama oyunlarını anlattığı habere imza attığı ortaya çıktı.



        TAKVİM'İ HEDEF ALANLAR BALTAYI TAŞA VURDU
        Takvim'i hedef alanlar kervanında bulunan Yeniçağ Gazetesi'nin yaklaşık 1 hafta önce aynı haberi yaptığı ortaya çıktı.

        Aklı sıra "vatandaşla alay ediliyor" algısı yaratarak Takvim Gazetesi'ni hedef haline getirmeye çalışan Yeniçağ'ın, 31 Ocak 2021 tarihinde "Market alışverişi yaparken dikkat. Bu oyuna gelmeyin" başlığı ile marketler tüketiciyi alışverişe zorlayan uygulamalarını haberleştirdiği görüldü. Adeta İyi Parti'nin medya sözcüsü konumundaki gazete, bu haberin ortaya çıkması sonrası rezil kepaze oldu.

        FETÖ'DEN ÖZÜR DİLEYEN HABERTÜRK DE BENZER HABERİ YAPMIŞ
        Son dönemde yayın politikasıyla maskesi düşen ve gerçek yüzü ortaya çıkan Habertürk de benzer bir habere imza attığı ortaya çıktı. 7/24 aleni şekilde CHP'ye destek vererek adeta partinin PR merkezi olan Habertürk tarafından yapılan haberde Takvim'den farklı olarak market tuzaklarına ilişkin bazı "özel maddelerin" de yer aldığı görüldü.

            TAKVİM'İ HEDEF ALAN ONEDİO DA REZİL OLDU
            Linç operasyonuna katılarak Takvim Gazetesi'nin haberini hedef alan Onedio isimli portal da eylül ayında yaptığı haberde benzer ifadelere yer verdi.

            "Bütçe dostu bir market alışverişi yapmanın altın değerindeki püf noktalarını açıklıyoruz" başlığı ile benzer tarzda bir yazı kaleme alan Onedio, rezil olan linç çetecileri kervanına katıldı.

            ODA TV DE ALÇAK OPERASYONA KATILDI
            Takvim Gazetesi'ne karşı başlatılan alçak operasyona katılanlar arasında Oda TV de yer aldı.

                Her dönem karanlık odakların merkezi olan Oda TV, vatandaşı bilgilendirmek için kaleme alınan haberle ilgili "Kafa buluyorlar" başlığı ile operasyona çanak tutarken; benzer haberin kendileri tarafından yapıldığı da ortaya çıktı.

                AMERİKAN MEDYASI DA MARKET OYUNLARINI HABERLEŞTİRMİŞ
                Yayın hayatının ilk gününden bu yana halkın yanında olan ve daima vatandaşı yakından ilgilendiren haberlere imza atan Takvim Gazetesi'nin yaptığı market alışverişi haberinin benzerleri dünyaca ünlü basın-yayın organları tarafından da sayısız kez haberleştirildi.

                Örneğin Amerika'nın en önde gelen medya kuruluşlarından olan CNBC ve HuffPost gibi kurumlar Takvim Gazetesi ile aynı içerikteki haberini okuyucularına sundu. Dünyada birçok ülkede örnekleri olan ve tüketiciyi bilinçlendirme güdüsüyle yapılan haberlere karşı, Türkiye'deki bazı odakların linç hareketi amaçlarının ne olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

                LİNÇ OPERASYONUNA SESSİZ DESTEK!
                Takvim, A Haber, Sabah Gazetesi, ülkenin ve milletin çıkarlarına her koşul ve zamanda karşılıksız şekilde destek verirken; sosyal medyada haklarında başlatılan linç girişimi ve algı operasyonlarına karşı "yalnız" bırakıldı. Takvim; PKK'ya destek veren Birgün Gazetesi, karanlık odaların merkezi ODA TV, her fırsatta gayrimilli odakların ekmeğine yağ süren Sözcü gibi odakların hedefi haline gelirken, "bizim camia" olarak tabir edilen kesimin linç girişimine sessiz kalarak destek vermesi akıllara bazı soru işaretlerinin gelmesine neden oldu.
                    Haberler Güncel TAKVİM'e linç operasyonu yapanlar ve bu operasyona sessizce destek çıkanlar utanacak mısınız? TAKVİM tek tek açıklıyor...